Зачем бросать грецкие орехи в кипяток: простой лайфхак для кухни, о котором знают не все

Любите полакомиться грецкими орехами или добавлять их в различную выпечку, но вам не нравится каждый раз мучиться с непослушной твердой скорлупой? Такая проблема преследует всех, кто часто использует орехи в кулинарных рецептах или просто для ежедневного перекуса.
Вопрос, как быстро почистить орехи, на самом деле не так сложен, как кажется на первый взгляд. Достаточно будет прибегнуть к одной хитрости, и процесс очистки будет намного легче.
Подготовьте грецкие орехи, которые вам нужно почистить. Подберите кастрюлю, которая по размерам будет соответствовать количеству необходимых орехов, чтобы они могли туда все поместиться вместе с водой.
Налейте воду в кастрюлю, поставьте ее на огонь и подождите, пока закипит. Когда она будет кипеть, можно опускать в нее грецкие орехи.
Плоды должны оставаться в воде в течение 4 минут. При этом огонь не выключаем – вода должны продолжать кипеть.
Когда это время пройдет, орехи уже можно доставать. Используйте для этого шумовку или ложку. Выложите плоды на тарелку или в другую емкость, чтобы они немного остыли и подсохли – не стоит сразу хватать их в руки, чтобы не обжечься.
Далее их можно расколоть руками, просто зажав в ладонях по два ореха, чтобы они раскололись друг о друга.
Дело в том, что кипяток размягчает скорлупу ореха, и ее после такой обработки будет легче раздавить.
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