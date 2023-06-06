УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем бросать булавку в кипяток: что означает примета из седой древности

Алёна Воронина
6 июня 2023, 21:14 обновлено 6 июня, 21:14
42
Наши предки использовали булавки, чтобы защитить себя и своих родных от злых помыслов других людей. Для этого даже существовал специальный ритуал.
Булавка, кипяток
Зачем бросать булавку в кипящую воду/ ua.depositphotos.com

Булавки – очень удобная вещь для использования в быту. Они были изобретены в древности и еще и по сей день не утратили своей популярности и актуальности. Но с течением времени такой полезный предмет приобрел дополнительное значение – наши предки верили, что булавки могут быть мощным оберегом от злых мыслей и взглядов.

Поэтому не удивляйтесь, для чего прикрепляют булавку на одежду. Считается, что таким образом ее можно использовать для того, чтобы защитить себя и родных людей от сглаза. При этом шпильку издавна применяют с такой целью во многих верованиях и традициях.

Но помимо закрепления этого предмета на одежде есть еще один способ его использования, который может удивить. Для этого понадобится кипяток, в который нужно будет бросить булавку. У вас сразу может возникнуть вопрос: "Зачем бросать булавку в кипяток?". Давайте разберемся в сути этого ритуала.

видео дня

Считается, что таким образом можно бороться с плохими намерениями разных людей. Такой ритуал можно проводить, если вы чувствуете, что стали жертвой чьих-то плохих мыслей и взглядов.

Как проводить этот ритуал? Для того, чтобы защититься от сглаза, нужно вечером за час до сна и желательно в одиночестве выполнить следующие действия. Взять новую шпильку любого размера, которая еще не была в использовании. Далее вскипятите воду, возьмите стакан и налейте в него кипятка почти до краев. После этого раскройте булавку и бросьте ее в кипяток.

Далее нужно шепотом сказать такие слова: "Как водица горячая холодной станет, так и злость враждебная от меня отстанет. Истинно".

Когда скажете эти слова, поставьте стакан со шпилькой на подоконник и оставьте там до утра, а сами спокойно идите спать. Утром уже холодную воду нужно будет вылить на землю на улице, предварительно вытащив из нее булавку. При этом нужно проговаривать шепотом такие слова: "Как горячая водица холодной стала, так и злость враждебная от меня отстала. Истинно".

Но важно вылить воду именно на улицу, а не в раковину или унитаз. Эта вода должна покинуть ваше жилище и уйти в землю. Также ею нельзя поливать комнатные растения.

А булавку, участвовавшую в ритуале, в дальнейшем нужно носить с собой, как оберег. Можно ее заколоть на одежду, а можно и просто положить в какой-нибудь кармашек.

Вас также может заинтересовать:

приметы шпильки интересные новости
Реклама

Главное за день

"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал Ставку

"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал Ставку

21:11 Украина
На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливней

На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливней

20:17 Синоптик
"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭС

"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭС

19:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:16

"Пусть искупает грехи": Оля Цибульская "припечатала" Светлану Лободу

21:14

Зачем бросать булавку в кипяток: что означает примета из седой древности

21:11

"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал СтавкуВидео

20:31

Подрыв Каховской ГЭС: РФ ошеломила своим циничным шагом в ООНВидео

20:17

На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливнейВидео

"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС
20:15

Умерла Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

19:41

"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭСВидео

19:38

Почему у индийских женщин самые роскошные волосы в мире: секрет красоты

19:30

В странном заявлении ни слова о РФ: генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭСВидео

Реклама
19:20

Последний аргумент безумца: зачем Путину подрыв Каховской ГЭСмнение

18:59

Жданов назвал катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

18:45

"Страшно представить остальных": в РФ выбрали "Миссис Россия-2023"

18:32

"Армия РФ себе сделала хуже": в Минобороны назвали причину теракта на Каховской ГЭСВидео

18:30

"ВСУ могут форсировать Днепр": армия РФ сама уничтожила свои позиции на юге – ЖдановВидео

18:29

Все горит и взрывается: ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на левом берегу ХерсонщиныВидео

18:15

Женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привелоВидео

17:48

Больше не маленький медвежонок: как сейчас выглядит приемный сын Кидман и Круза

17:43

"Они к подрыву не готовились": Жданов рассказал, зачем Россия взорвала Каховскую ГЭСВидео

17:33

"Все животные погибли": вода полностью уничтожила зоопарк в Новой КаховкеВидео

17:23

"Так не доставайся же ты никому!": команду взорвать Каховскую ГЭС дал Путин - ЖдановВидео

Реклама
16:48

Невыносимая жара: синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам летом 2023

16:42

В резервуаре ЗАЭС серьезно упал уровень воды: в МАГАТЭ оценили угрозуВидео

16:18

Человек с усами рассказывает чушь: Данилов распек Пескова за ложь о подрыве ГЭСВидео

16:11

Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭСВидео

16:08

Онкобольная звезда "Зачарованных" испугала грустными кадрами из больницы

16:02

Лучшее удобрение для комнатных цветов: неожиданное средство удивит результатомВидео

15:51

Подоляк жестко раскритиковал ООН из-за странного поступка после подрыва Каховской ГЭСВидео

15:47

Потап после подрыва оккупантами Каховской ГЭС гневно обратился к россиянам

15:41

На белорусских полигонах будут размещаться воинские части РФ - Наев

15:28

Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановитЭксклюзив

15:22

"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭСВидео

15:18

Головоломка, которая введет в ступор: надо найти странного мопса за 12 секунд

14:58

Стальные нервы: какие три знака зодиака справляются со стрессом лучше другихВидео

14:54

Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС рекордно подняли уровень воды до 17,5 мВидео

14:39

Лук в котлеты резать или тереть: главный секрет идеальной текстурыВидео

14:09

Песков выдал в эфир пропагандистскую ложь по поводу подрыва Каховской ГЭСВидео

13:32

После подрыва Каховской ГЭС Днепр заливает машинным маслом: более 150 тоннВидео

13:29

Как самому очистить воду в домашних условиях: 3 способа на всякий случайВидео

13:29

Есть доказательства дистанционного подрыва россиянами Каховской ГЭС – спикер ГУРВидео

13:07

Подрыв Каховской ГЭС: Океан Эльзы объявили сбор для помощи Херсонской ГСЧСВидео

Реклама
12:53

Подрыв русскими Каховской ГЭС не навредит наступлению ВСУ - генерал НаевВидео

12:38

Королевская семья снова публично оскорбила Гарри и Меган

12:34

Россияне бьют по Херсону из артиллерии, пока там идет эвакуация: есть раненыеВидео

12:21

"Мужчина который меня утешал": Наталка Денисенко сообщила про горе в семье

12:19

"Будет ужас": Жданов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

12:14

Гауляйтер Аксенов после подрыва ГЭС заныл об обмелении Северо-Крымского канала

12:08

Дроны над Москвой: Галкин снова высмеял террористическую Россию

11:38

Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: что решилиВидео

11:35

Запрещенный дресс-код: куда нельзя ходить в шортах

11:34

В КГГА рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на подачу воды в КиевеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять