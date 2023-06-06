Зачем бросать булавку в кипяток: что означает примета из седой древности

Наши предки использовали булавки, чтобы защитить себя и своих родных от злых помыслов других людей. Для этого даже существовал специальный ритуал.

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Зачем бросать булавку в кипящую воду/ ua.depositphotos.com

Булавки – очень удобная вещь для использования в быту. Они были изобретены в древности и еще и по сей день не утратили своей популярности и актуальности. Но с течением времени такой полезный предмет приобрел дополнительное значение – наши предки верили, что булавки могут быть мощным оберегом от злых мыслей и взглядов.

Поэтому не удивляйтесь, для чего прикрепляют булавку на одежду. Считается, что таким образом ее можно использовать для того, чтобы защитить себя и родных людей от сглаза. При этом шпильку издавна применяют с такой целью во многих верованиях и традициях.

Но помимо закрепления этого предмета на одежде есть еще один способ его использования, который может удивить. Для этого понадобится кипяток, в который нужно будет бросить булавку. У вас сразу может возникнуть вопрос: "Зачем бросать булавку в кипяток?". Давайте разберемся в сути этого ритуала.

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Считается, что таким образом можно бороться с плохими намерениями разных людей. Такой ритуал можно проводить, если вы чувствуете, что стали жертвой чьих-то плохих мыслей и взглядов.

Как проводить этот ритуал? Для того, чтобы защититься от сглаза, нужно вечером за час до сна и желательно в одиночестве выполнить следующие действия. Взять новую шпильку любого размера, которая еще не была в использовании. Далее вскипятите воду, возьмите стакан и налейте в него кипятка почти до краев. После этого раскройте булавку и бросьте ее в кипяток.

Далее нужно шепотом сказать такие слова: "Как водица горячая холодной станет, так и злость враждебная от меня отстанет. Истинно".

Когда скажете эти слова, поставьте стакан со шпилькой на подоконник и оставьте там до утра, а сами спокойно идите спать. Утром уже холодную воду нужно будет вылить на землю на улице, предварительно вытащив из нее булавку. При этом нужно проговаривать шепотом такие слова: "Как горячая водица холодной стала, так и злость враждебная от меня отстала. Истинно".

Но важно вылить воду именно на улицу, а не в раковину или унитаз. Эта вода должна покинуть ваше жилище и уйти в землю. Также ею нельзя поливать комнатные растения.

А булавку, участвовавшую в ритуале, в дальнейшем нужно носить с собой, как оберег. Можно ее заколоть на одежду, а можно и просто положить в какой-нибудь кармашек.

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