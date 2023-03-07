Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный день

Как привлечь удачу и что нельзя делать 9 марта. Все приметы и запреты в этот день.

Что нельзя делать 9 марта / goodfon.ru

9 марта церковь почитает память пророка Иоанна Предтечи. В народе день памяти Иоанна Крестителя прозвали Ивановым днем.

В Иванов день люди просили святого Иоанна об избавлении от головной боли. Кроме того, у Крестителя просили здоровья детям, защиты посевов и хорошего урожая.

9 марта рекомендуется заниматься обычными запланированными делами, но не вступали в конфликты.

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Наши предки верили, что именно в момент празднования Иоанна Предтече все птицы возвращаются из теплых краев. Чтобы им помочь, на была традиция строить скворечники и развешивать их на деревья около своих домов.

Также в этот день было принято заниматься рыбным промыслом. Согласно традициям, 9 марта всегда был хороший клев, поэтому всем рыбакам рекомендуется выйти на водоем, чтобы половить рыбу.

Что нельзя делать 9 марта

Нельзя ложиться рано спать и спать днем. Верили, что в жилище может пробраться нечисть. Если за этим не уследить, то нечистая сила начнёт в доме "бить посуду, ломать мебель, испортит еду".

Если днем необходимо прилечь, то рядом клали чеснок или репчатый лук. Такой запах отпугивает и различные болезни.

Нельзя в Иванов день ходить по сугробам. Можно привлечь хаос в дом.

Нельзя готовить блюда из утки. Можно привлечь сплетни вокруг семьи.

Нельзя рубить деревья и выкорчёвывать пни. Верили, что к несчастью или трагедии в доме.

Приметы на 9 марта

Если в Иванов день птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.

Если 9 марта не пошел снег, то весна придет ранняя.

Если Иванов день выдался солнечным, то Пасха такая же будет.

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