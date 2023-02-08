Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делать

9 февраля церковь почитает память архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. В этот день святому молятся о духовном просвещении и развитии.
В народе в этот день было принято прославлять огонь, символизирующий домашний уют и который являлся центром жилья. Ее пламя замещает Солнце, нечасто появляющееся на небосклоне зимой.
В Златоустов день топили печи по-особенному: дрова клали таким образом, чтобы они смогли одновременно вспыхнуть.
Если с первого раза загорался "златоустьев огонь" (так его называли), то говорили, что в этом доме живет счастливая семья, также он был гарантией удачного года.
Верили, что на Златоуста огонь лечил от всех болезней, поэтому сегодня обязательно к нему подводили больного. Он должен был смотреть на пламя и читать про себя трижды "Отче наш".
Хозяйки, чтобы привлечь в дом удачу и богатство, пекли открытые пироги - расстегаи. В качестве начинки использовали грибы, мясо или рыбу. Если каждый член семьи съест кусочек - то следующий год будет очень богатым.
Что нельзя делать 9 февраля
Нельзя 9 февраля мыть голову. Иначе можно потерять не только волосы, но и здоровье.
Нельзя 9 февраля принимать или дарить подарки, поскольку в этот день ослаблена энергетика.
Нельзя 9 февраля ссорится с близкими из-за пустяков.
Нельзя 9 февраля принимать участие в каких-либо активных мероприятиях. Можно получить травмы, ожоги или порезы.
Приметы на 9 февраля
Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги.
Если оттепель, то морозы скоро усилятся.
Если облака движутся против ветра, то будет снег.
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