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Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делать

8 февраля 2023, 10:41
Как привлечь удачу 9 февраля и что нельзя делать в этот день. Приметы на Иоанна Златоуста.
птица, зима
Что нельзя делать 9 февраля / pixabay

9 февраля церковь почитает память архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. В этот день святому молятся о духовном просвещении и развитии.

В народе в этот день было принято прославлять огонь, символизирующий домашний уют и который являлся центром жилья. Ее пламя замещает Солнце, нечасто появляющееся на небосклоне зимой.

В Златоустов день топили печи по-особенному: дрова клали таким образом, чтобы они смогли одновременно вспыхнуть.

Если с первого раза загорался "златоустьев огонь" (так его называли), то говорили, что в этом доме живет счастливая семья, также он был гарантией удачного года.

Верили, что на Златоуста огонь лечил от всех болезней, поэтому сегодня обязательно к нему подводили больного. Он должен был смотреть на пламя и читать про себя трижды "Отче наш".

Хозяйки, чтобы привлечь в дом удачу и богатство, пекли открытые пироги - расстегаи. В качестве начинки использовали грибы, мясо или рыбу. Если каждый член семьи съест кусочек - то следующий год будет очень богатым.

Что нельзя делать 9 февраля

Нельзя 9 февраля мыть голову. Иначе можно потерять не только волосы, но и здоровье.

Нельзя 9 февраля принимать или дарить подарки, поскольку в этот день ослаблена энергетика.

Нельзя 9 февраля ссорится с близкими из-за пустяков.

Нельзя 9 февраля принимать участие в каких-либо активных мероприятиях. Можно получить травмы, ожоги или порезы.

Приметы на 9 февраля

Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги.

Если оттепель, то морозы скоро усилятся.

Если облака движутся против ветра, то будет снег.

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