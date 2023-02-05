Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делать

Как привлечь большую удачу 7 февраля и что нельзя делать в этот день, чтобы денег не лишиться.

Что нельзя делать 7 февраля / goodfon.ru

7 февраля церковь почитает память архиепископа Константинопольского — святителя Григория Богослова.

В этот день принято было совершать добрые дела и других благодарить за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали. Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай.

Верили, что 7 февраля самый удачный день для решения денежных вопросов. Чтобы бизнес шел удачно, нужно взять кусочек сахара и хранить надежно, спрятав от посторонних глаз.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя 7 февраля хвалиться добрыми делами. Можно на себя навлечь неприятности.

Нельзя ругаться и обижать других. Наши предки считали, что все сказанное в этот день сбывается.

На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, так как это может привести к серьезным проблемам.

Нельзя 7 февраля плевать себе под ноги. Не ждать удачного пути.

Приметы на 7 февраля

Если снег выпал 7 февраля, то следующая зима придет нескоро.

Если синицы 7 февраля весело щебечут, то ждать сильных морозов.

Если сильный снегопад пошел, то будет ранняя осень.

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