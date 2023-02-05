Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делать

7 февраля церковь почитает память архиепископа Константинопольского — святителя Григория Богослова.
В этот день принято было совершать добрые дела и других благодарить за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали. Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай.
Верили, что 7 февраля самый удачный день для решения денежных вопросов. Чтобы бизнес шел удачно, нужно взять кусочек сахара и хранить надежно, спрятав от посторонних глаз.
Что нельзя делать 7 февраля
Нельзя 7 февраля хвалиться добрыми делами. Можно на себя навлечь неприятности.
Нельзя ругаться и обижать других. Наши предки считали, что все сказанное в этот день сбывается.
На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, так как это может привести к серьезным проблемам.
Нельзя 7 февраля плевать себе под ноги. Не ждать удачного пути.
Приметы на 7 февраля
Если снег выпал 7 февраля, то следующая зима придет нескоро.
Если синицы 7 февраля весело щебечут, то ждать сильных морозов.
Если сильный снегопад пошел, то будет ранняя осень.
Не пропустите важные новости! Читайте в Телеграм и Viber!
Читайте также:
- Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мир
- Потрясная закуска на скорую руку: рецепт простейшего блюда, в которое влюбляются с первого раза
- Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семью