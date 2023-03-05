УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем 6 марта нужно выбросить всю битую посуду из дома: приметы и что нельзя делать

5 марта 2023, 15:10
Что нельзя делать 6 марта. Приметы и все запреты в этот день, чтобы не попасть в беду.
птица, зима
Что нельзя делать 6 марта / goodfon.ru

6 марта церковь почитает память святого Тимофея. В этот день обязательно нужно избавиться от битой посуды, рваной одежды, а также вещей, которые только захламляют дом.

Верили, что такие вещи в вашем жилищи приносят несчастья.

Святой Тимофей был покровителем и защитником браков. День идеально подходит для сватовства, бракосочетаний и создания романтических отношений.

видео дня

Это лучший период для старта новых начинаний. Например, можно изучить новый язык, записаться в спортивный зал, найти новое хобби, начать новое дело и сделать то, что будет приносить вам только пользу.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя бросайте начатое дело. Можно привлечь неудачи.

Нельзя 6 марта поднимать и наступать на монеты и носовые платки на улице.

Нельзя 6 марта создавать и вступать в конфликты. Ссора может затянуться на многие годы.

Нельзя 6 марта употреблять алкоголь. Риск заболеть чем-то серьезным.

Нельзя 6 марта совершать крупные покупки. Лучше перенести на другой день.

Приметы на 6 марта

Если погода радует теплым солнцем, то весна наступит быстро.

Если на деревья появились почки, то сильно потеплеет.

Если кошка ищет теплое место, то стукнут мощные морозы.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:35

ВСУ на Луганщине могут выйти на госграницу 1991 года — эксперт

15:30

Если контрнаступление ВСУ будет успешным, Путина могут выгнать из Кремля – британский генералВидео

15:22

Доводят до белого каления: что никогда нельзя говорить мужчине

15:10

Зачем 6 марта нужно выбросить всю битую посуду из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

14:54

"Российские военные в Крыму – смертники": армия РФ на полуострове будет в тупике – экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:51

Послали "на убой": мобилизованные из РФ отказался идти в бой из-за больших потерь

14:47

Ведущая Рамина уволилась с должности ведущей и закрыла свой YouTube канал

14:43

Сначала Крым, потом – Донбасс: Свитан назвал сценарий для ВСУВидео

14:25

Был в секте и закрутил роман до развода: Репяхова заговорила о темном прошлом Виктора Павлика

Реклама
14:16

Моментально замешкался: Шольцу поставили неудобный вопрос про помощь Армении обойти санкции РоссииВидео

13:51

Первый шаг к трибуналу над Путиным: Украина и союзники в ЕС подписали документ о наказании РоссииВидео

13:49

"Концерт в сауне": Козловский рассказал, о непристойных предложениях фанатокВидео

13:42

Удары по базам РФ и Керченскому мосту: Свитан назвал сценарий освобождения Крыма

13:25

Украину атакует снежный шторм: синоптики рассказали, где ждать "зимнего Армагеддона"Видео

12:46

Россия не сможет воевать уже через 3 месяца, у оккупантов время до весны – БудановВидео

12:35

Бунт морпехов РФ: оккупанты отказываются идти в наступление

12:08

"Просто дайте ему пространства": жена Брюса Уиллиса обратилась к охотникам за эксклюзивамиВидео

11:57

Украинцы получат новую денежную помощь: кому выплатят 6 тысяч гривенВидео

11:35

Названы 4 знака зодиака, которых ждут невероятные изменения и денежная удача в ближайший месяцВидео

11:25

РФ планирует полуторамиллионную мобилизацию — эксперт

Реклама
11:22

Террорист Гиркин "наехал" на Пригожина: назвал психопатом и призвал гнать его вместе с ШойгуВидео

11:11

Сеть в бешенстве: украинская блогерша-эскортница получила награду от ГУРВидео

10:59

Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить - рецептВидео

10:35

Трамп похвастался приятельством с Путиным и пообещал закончить войну за сутки

10:14

Данилов – о свержении Путина: в России есть люди, как Владимир Парасюк на ЕвромайданеВидео

09:38

Оккупанты РФ готовят точечные ракетные удары: названы вероятные цели

09:31

"Дерзкое наказание": Майкл Дуглас рассказал, в каких случаях показывает пенис своей женеВидео

09:22

Путин больше не гарант безопасности, Россия подходит к масштабному внутреннему конфликту – ПодолякВидео

09:14

ChatGPT: напрячься человечеству придется очень скоромнение

08:44

Отвод украинских войск из Бахмута: в ВСУ ответили на слухи

08:22

Украину ждет новая стратегия по Крыму, полуостров нужно освобождать военным путем – ДаниловВидео

07:32

Войска РФ в ближайшее время не смогут окружить и захватить Бахмут – ISWВидео

06:30

Рашистские пленные живут лучше, чем украинские пенсионерымнение

04:04

"Почему без плетки?": Волочкова с Джигурдой устроили вакханалию на сценеВидео

03:30

Генерал-майор запаса СБУ оценил перспективу сворачивания "большого наступления" России на УкраинуВидео

02:50

"Войска РФ в Крыму развалятся после 2 недель в окружении": полковник описал освобождение полуостроваВидео

02:05

В Украине взлетели цены на алкоголь: новая стоимость водки, вина и пива

01:35

Военный эксперт оценил, какой план освобождения Крыма наиболее реальныйВидео

00:15

Из-за ошибок 1991 года сегодня лучшие из лучших отдают жизнь за нашу свободу - ДаниловВидео

00:10

Гороскоп на сегодня 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

Реклама
04 марта, суббота
23:59

Может сбрасываться в 40 км от цели: РФ применила в Украине новые бомбы весом 1500 кг - Defense ExpressВидео

23:21

"РФ не развалится после потери Крыма и Донбасса": есть только один сценарий распада России – экспертВидео

22:54

В гостях у россиянки: Лиза Ющенко отплясала под Аллегрову, которая поддерживает войну в УкраинеВидео

22:29

Реально ли в 2023 году вернуть Мариуполь: эксперт поделился прогнозомВидео

22:10

"В РФ начинается период реальных страданий": астролог спрогнозировала обострение на фронтеВидео

21:32

"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналистВидео

21:01

Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответВидео

20:24

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

20:05

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

19:36

"Голову кружит снежок, белый смешной порошок": рецензия на фильм "Медведь под кайфом"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять