Зачем 6 марта нужно выбросить всю битую посуду из дома: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 6 марта. Приметы и все запреты в этот день, чтобы не попасть в беду.

Что нельзя делать 6 марта / goodfon.ru

6 марта церковь почитает память святого Тимофея. В этот день обязательно нужно избавиться от битой посуды, рваной одежды, а также вещей, которые только захламляют дом.

Верили, что такие вещи в вашем жилищи приносят несчастья.

Святой Тимофей был покровителем и защитником браков. День идеально подходит для сватовства, бракосочетаний и создания романтических отношений.

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Это лучший период для старта новых начинаний. Например, можно изучить новый язык, записаться в спортивный зал, найти новое хобби, начать новое дело и сделать то, что будет приносить вам только пользу.

Что нельзя делать 6 марта

Нельзя бросайте начатое дело. Можно привлечь неудачи.

Нельзя 6 марта поднимать и наступать на монеты и носовые платки на улице.

Нельзя 6 марта создавать и вступать в конфликты. Ссора может затянуться на многие годы.

Нельзя 6 марта употреблять алкоголь. Риск заболеть чем-то серьезным.

Нельзя 6 марта совершать крупные покупки. Лучше перенести на другой день.

Приметы на 6 марта

Если погода радует теплым солнцем, то весна наступит быстро.

Если на деревья появились почки, то сильно потеплеет.

Если кошка ищет теплое место, то стукнут мощные морозы.

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