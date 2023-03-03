Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делать

5 марта церковь почитает память святых Ярослава Мудрого и великого Льва Катанского.
В этот день принято было печь обрядовое печенье кокурки (круглые колобки на коровьем масле).
Если в семье есть больной человек, проводили ночной ритуал. Больному в подмышки клали кусок хлеба. С утра смотрели. Если он за ночь засох, то вылечиться человек не сможет. Если не засох - все будет в порядке.
5 марта можно было легко заболеть. Следует беречься от простуд и прочих болезней, по народным поверьям это может привести к самым печальным последствиям.
Обязательным 5 марта женщины разбирали обувь и выбрасывали старую из дома. Верили, что это принесет достаток в дом.
Не рекомендуется в этот день оставлять испорченную вещь в доме, тогда достатка в семье не будет.
Что нельзя делать 5 марта
Нельзя смотреть на падающие звезды. Может принести беды и несчастья.
Нельзя 5 марта начинать ничего нового в этот день.
Нельзя 5 марта халатно относиться к своим обещаниям. Если дать заведомо невыполнимое слово, вскоре ситуация вернется бумерангом.
Нельзя 5 марта стричь детей, возраст которых не достиг семи лет.
Нельзя 5 марта принимать подарки от незнакомцев, малознакомых людей или тех, кто может желать вам зла.
Приметы на 5 марта
Если грачи и галки вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю, то ждать снега.
Если ветер сменил направление, то к недолгой оттепели.
Если тает снег с дождями, то к половодью.
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