Зачем 5 апреля убирали до кристальной чистоты дом: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 5 апреля и как привлечь удачу в дом. Важные приметы, которых нельзя нарушать.

Что нельзя делать 5 апреля / pexels.com

5 апреля церковь почитает память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.

В этот день обязательно в доме и на участках наводили чистоту. Считалось, что нужно убрать весь мусор, выкинуть старые и сломанные вещи, очистить сад и огород.

Таким образом можно было привлечь новую удачу в дом.

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В Никонов день также можно сходить в баню, чтобы здоровье не покидало весь год.

А еще верили, чтобы привлечь в дом счастья и благополучия, нужно покормить зяблика зернышками.

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя 5 апреля шить. Считается, что иголкой можно пришить себе неприятности.

Нельзя 5 апреля оставлять жилище неубранным.

Нельзя 5 апреля оставлять деньги на видном месте, чтобы не навлечь долги и безденежье.

Нельзя спать на чужих подушках, чтобы не забрать негативные чужие мысли.

Приметы на 5 апреля

Если день теплый, а ночью прохладно до заморозков, то погода будет теплой.

Если пасмурно и солнце появилось в полдень, то лето обещает быть жарким.

Если убрать в доме, то весь год будет удача и счастье.

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