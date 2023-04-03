Зачем 5 апреля убирали до кристальной чистоты дом: приметы и что нельзя делать

5 апреля церковь почитает память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.
В этот день обязательно в доме и на участках наводили чистоту. Считалось, что нужно убрать весь мусор, выкинуть старые и сломанные вещи, очистить сад и огород.
Таким образом можно было привлечь новую удачу в дом.
В Никонов день также можно сходить в баню, чтобы здоровье не покидало весь год.
А еще верили, чтобы привлечь в дом счастья и благополучия, нужно покормить зяблика зернышками.
Что нельзя делать 5 апреля
Нельзя 5 апреля шить. Считается, что иголкой можно пришить себе неприятности.
Нельзя 5 апреля оставлять жилище неубранным.
Нельзя 5 апреля оставлять деньги на видном месте, чтобы не навлечь долги и безденежье.
Нельзя спать на чужих подушках, чтобы не забрать негативные чужие мысли.
Приметы на 5 апреля
Если день теплый, а ночью прохладно до заморозков, то погода будет теплой.
Если пасмурно и солнце появилось в полдень, то лето обещает быть жарким.
Если убрать в доме, то весь год будет удача и счастье.
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