Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делать

4 марта церковь почитает память Архипа и Филимона, которые в православии являются апостолами.
Женщины в этот день проводили время на кухне. Готовили различные блюда. Верили, чем богаче будет стол 4 марта, тем удачнее будет год.
Верили, что нужно было испечь пирог или хлеб круглой формы. Такие изделия являются символами солнца, тепла, плодородия, богатого урожая в текущем году. Этими блюдами стоит угостить всех домочадцев и соседей.
Хлебными крошками обязательно кормили птиц, чтобы они принесли хороший урожай, защищали посевы.
Также 4 марта было принято делать уборку в доме. Можно пойти в баню.
Чтобы деньги в доме были, нужно разложить их аккуратно и по порядку, в том месте, где они хранятся.
Что нельзя делать 4 марта
Нельзя сквернословить, ссориться, чертыхаться. Можно привлечь неудачи, неурядицы.
Нельзя 4 марта хвалиться своими достижениями. Может покинуть дом благополучие.
Нельзя 4 марта с пола поднимать пальцами иголку. Нужно поднять иголку щипчиками, тканью или магнитом.
Нельзя 4 марта лениться, бездельничать, спать до обеда.
Приметы на 4 марта
Если грачи и галки сидят на дороге, то к ненастной погоде.
Если сугробы снега лежат, то весна настанет нескоро.
Если чайки летают, то скоро начнется ледоход.
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