Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать

3 марта церковь почитает память апостолов от семидесяти Архипа и Филимона. Также в этот день почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей теплых дней.
Отсюда и название праздника Овсянки. В этот день на столе обязательно должно быть блюдо из овсянки. Готовили каши или овсяное печенье.
Чтобы привлечь благополучие, 3 марта необходимо начать с овсянки. Но если после завтрака останется еда, ее нельзя выкидывать, иначе в дом придет голод.
Чтобы этого не случилось, остатки пищи нужно отдать бродячим животным.
Обязательным 3 марта было осматривали инвентарь и начинать готовиться к полевым работам. Женщины в этот день пекли овсяное печенье.
Что нельзя делать 3 марта
Нельзя 3 марта грустить и думать о плохом.
Нельзя 3 марта ругаться и использовать в речи нецензурную лексику.
Нельзя 3 марта выносить мусор. Вместе с ним можно вынести благополучие, любовь и здоровье.
Нельзя 3 марта одалживать соль или хлеб. Иначе будет неурожай год.
Нельзя 3 марта из кошелька отдавать крупные купюры. Ее нужно оставить, что обеспечить финансовую стабильность себе и своей семье.
Приметы на 3 марта
Если деревья трещат, то к сильному морозу.
Если в ночь на 3 марта на небе мало звезд, то стоит ждать метель.
Если звезд много и они мерцают, то будет ясная, но морозная погода.
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