Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 3 марта и не потерять все деньги. Важные приметы и запреты дня.

Что нельзя делать 3 марта / goodfon.ru

3 марта церковь почитает память апостолов от семидесяти Архипа и Филимона. Также в этот день почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей теплых дней.

Отсюда и название праздника Овсянки. В этот день на столе обязательно должно быть блюдо из овсянки. Готовили каши или овсяное печенье.

Чтобы привлечь благополучие, 3 марта необходимо начать с овсянки. Но если после завтрака останется еда, ее нельзя выкидывать, иначе в дом придет голод.

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Чтобы этого не случилось, остатки пищи нужно отдать бродячим животным.

Обязательным 3 марта было осматривали инвентарь и начинать готовиться к полевым работам. Женщины в этот день пекли овсяное печенье.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя 3 марта грустить и думать о плохом.

Нельзя 3 марта ругаться и использовать в речи нецензурную лексику.

Нельзя 3 марта выносить мусор. Вместе с ним можно вынести благополучие, любовь и здоровье.

Нельзя 3 марта одалживать соль или хлеб. Иначе будет неурожай год.

Нельзя 3 марта из кошелька отдавать крупные купюры. Ее нужно оставить, что обеспечить финансовую стабильность себе и своей семье.

Приметы на 3 марта

Если деревья трещат, то к сильному морозу.

Если в ночь на 3 марта на небе мало звезд, то стоит ждать метель.

Если звезд много и они мерцают, то будет ясная, но морозная погода.

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