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Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делать

1 февраля 2023, 20:38
Как привлечь удачу 3 февраля и почему нельзя думать о плохом в этот день. Все запреты пятницы 3 февраля.
приметы, зима
Чо нельзя делать 3 февраля / goodfon.ru

3 февраля церковь почитает память Максима исповедника. В народе праздник называется Максим-утешитель, так как он считается покровителем вдов и сирот, а также может помочь достичь взаимопонимания в доме.

В этот день ходили в церковь. К Максиму обращаются люди, которым нужна защита и покровительство.

3 февраля принято было вспомнить тех людей, которые когда-то помогли вам добром. Если есть такая возможность, то верните им добро в ответ. Речь не идет о материальной помощи. Можно совершить достойный поступок в честь добрых людей.

Также в этот день можно было укрепить супружеский союз. С утра пара должна выйти из дома, держась за руки, а потом так же вместе стряхнуть иней с веток деревьев. Считается, что этот обряд способствует укреплению семейных отношений.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя 3 февраля ссориться и браниться, особенно со своими возлюбленными или супругами.

Нельзя 3 февраля негативно говорить о других людях.

Нельзя 3 февраля ругать детей. Можно привлечь неприятности.

Приметы на 3 февраля

Если чистое безоблачное небо, то к морозу и плохому урожаю летом.

Если ясная заря или ярко-красный закат, то будет мороз.

Если зайцы выбегают из леса в открытое поле, то к снежной погоде.

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