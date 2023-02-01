Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делать

3 февраля церковь почитает память Максима исповедника. В народе праздник называется Максим-утешитель, так как он считается покровителем вдов и сирот, а также может помочь достичь взаимопонимания в доме.
В этот день ходили в церковь. К Максиму обращаются люди, которым нужна защита и покровительство.
3 февраля принято было вспомнить тех людей, которые когда-то помогли вам добром. Если есть такая возможность, то верните им добро в ответ. Речь не идет о материальной помощи. Можно совершить достойный поступок в честь добрых людей.
Также в этот день можно было укрепить супружеский союз. С утра пара должна выйти из дома, держась за руки, а потом так же вместе стряхнуть иней с веток деревьев. Считается, что этот обряд способствует укреплению семейных отношений.
Что нельзя делать 3 февраля
Нельзя 3 февраля ссориться и браниться, особенно со своими возлюбленными или супругами.
Нельзя 3 февраля негативно говорить о других людях.
Нельзя 3 февраля ругать детей. Можно привлечь неприятности.
Приметы на 3 февраля
Если чистое безоблачное небо, то к морозу и плохому урожаю летом.
Если ясная заря или ярко-красный закат, то будет мороз.
Если зайцы выбегают из леса в открытое поле, то к снежной погоде.
Читайте также:
- Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяек
- Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильно
- Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всех