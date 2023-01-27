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Зачем 29 января выворачивали все наволочки в доме: приметы и что нельзя делать

27 января 2023, 22:51
Как привлечь удачу 29 января и что нельзя делать.
зима, приметы
Что нельзя делать 29 января / goodfon.ru

29 января церковь почитает память святого апостола Петра. В этот день было обязательным сходить в церковь.

У святого просили здоровья близким и достатка дому. В течение дня следили, чтобы домашние животные были накормлены и находились в тепле.

Чтобы защитить дом от бед и опасностей, с зажженной свечой обходили жилище и двор, а также трижды крестили окна. Проводили в Петров день ритуалы от недугов и болезней. Для этого перед сном брали наволочку, выворачивали ее наизнанку, шли на улицу, трясли и шептали: "Все недуги ветра забрали, а мне здоровье дали".

В этот день обязательно делали уборку в доме. Считалось, что чем больше мусора наметешь, тем больше счастья соберешь.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя 29 января выбрасывать еду. Можно голодать весь год.

Нельзя 29 января разводить грязь. Можно счастье упустить.

Нельзя 29 января брать ножи, вилки, иголки в руки. Можно сильно поранится.

Нельзя 29 января ходить в салон красоты.

Приметы на 29 января

Если мороз ударил, то лето ожидается жарким и засушливым.

Если сосульки выросли большие, то ждать оттепель.

Если ветер с севера подул, то будет лютая стужа.

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