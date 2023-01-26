Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делать

28 января церковь почитает память Павла Фивейского. В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство.
В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались "защитные меры".
Хозяйки в этот день пекли большой круглый пирог, освящали его в церкви и делили между членами семьи, чтобы защитить всех от неприятностей.
В этот день задабривали домового. На обеденный стол для доброго духа ставили дополнительные тарелку и кружку. На ночь оставляли ему в углу молоко и хлеб.
В Павлов день также венчались и играли свадьбы. По поверью, это сулит молодой семье счастливую жизнь.
Женщины обязательно мыли пол, подметали и стирали 28 января, чтобы изгнать из жилища все плохое.
Чтобы на вас беду не накликали, нужно было утром выйти во двор. Найти деревянную лавочку и трижды постучать по ней.
Что нельзя делать 28 января
Нельзя 28 января беременным женщинам из дома выходить.
Нельзя 28 января ничего ни у кого брать и самим давать.
Нельзя ругаться, скандалить и конфликтовать, потому что можно очень сильно заболеть.
Нельзя 28 января никому завидовать.
Нельзя 28 января в доме садиться за стол, когда грязно. Строго наказывали в Павлов день хозяек за грязь и беспорядок.
Нельзя 28 января монеты считать. Можно бедность привлечь.
Приметы на 28 января
Если ветер весь день гуди, то летом ждать много дождей.
Если вороны каркают, то потеплеет.
Если тучи с севера идут, то к сильным холодам.
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