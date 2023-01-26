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Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делать

26 января 2023, 11:50
Что нельзя делать 27 января и как привлечь удачу в этот день.
зима, приметы
Что нельзя делать 27 января / goodfon.ru

27 января церковь почитает память святой Нина. В этот день обращали особое внимание на своих животных.

Кто имел корову, поросят и лошадей. тот целый день трудился и убирал. У кого домашние животные, обязательно побалуйте питомцев вкусной едой.

В этот день считают коровье молоко лечебным и целительным. Верили, что молоко 27 января способно охранять человека от разных опасностей.

Молоко не только пили и готовили с ним блюда, но даже смазывали им те или иные болячки. Естественно, наибольшей популярностью, по старинным традициям, являются блюда с использованием молока, которых в нашей культуре существует огромное количество.

Вообще, любая работа, выполненная 27 января, приветствуется. Если сегодня начинать новые дела, можно ждать большого успеха.

Что нельзя делать 27 января

Нельзя обижать животных, особенно корову. Можно достаток весь потерять.

Нельзя оставлять животных грязными.

Нельзя 27 января обижаться, лучше простить человека, который вас каким-то образом задел за живое, поступил неправильно.

Нельзя кричать, говорить на повышенных тонах. Можно привлечь неприятности.

Нельзя долго спать и предаваться безделью. Нужно встать как можно раньше, сделать дела по дому.

Нельзя стричься 27 января. Можно неудачи навлечь.

Нельзя 27 января выносить мусор. Можно прибыль потерять.

Нельзя 27 января одалживать деньги или самому брать у кого-то средства в долг.

Приметы на 27 января

Если на деревьях виден иней, то к потеплению.

Если высокая облачность, то к морозам.

Если снежный и морозный день, то к оттепели.

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