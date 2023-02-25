УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать

25 февраля 2023, 21:04
Как привлечь удачу 27 февраля и что нельзя делать в этот день, чтобы беду не накликать.
приметы, зима
Что нельзя делать 27 февраля / goodfon.ru

27 февраля церковь почитает память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Святому Кириллу молятся о просветлении разума, в кропотливой работе и обучении.

Еще одно поверье связано с тем, что 27 февраля в поле можно увидеть полевиков, который в другой день заметить практически невозможно, так как эти полевые духи сливаются с землей и очень быстры.

видео дня

27 февраля принято было выходить на огород. С собой брали брали хлеб и крошили. Верили, что это обеспечит хороший урожай.

Существовала примета, что 27 февраля не следует кормить птиц и животных крошками хлеба, оставшегося после семейного обеда или ужина, иначе в ближайшем времени кто-нибудь из близких может умереть.

В этот день лучше утром вынести целую буханку хлеба и отдать птицам.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя ссориться, даже спорить мужу с женой, иначе не жить им в мире и согласии целый год.

Нельзя стричь ногти и волосы. Можно укоротить век человека.

Нельзя 27 февраля хвастаться. Судьба может наказать рядом неприятностей и неурядиц, так что придется завидовать другим.

Приметы на 27 февраля

Если стоит хорошая солнечная погода, то крепкие морозы будут до весны.

Если поле со снегом, то будет много хлеба.

Если тетерев из леса вылетел в поле, то надо ждать снегопада.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:18

"Радуются, будто взяли Сталинград": в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в Бахмут

21:04

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

20:48

"Если Путин этому аплодирует, разве это хорошо?": Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциямиВидео

20:37

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

20:00

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:21

"Поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре": Лукашенко осрамился пророчеством переворота в 2 странахВидео

19:20

Мариуполь, потерпи, уже скоромнение

19:19

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

18:43

"Частично потерял зрение": Зеленский признался об ухудшении здоровья во время войныВидео

Реклама
18:39

"Глупость и вредительство": Гиркин отчихвостил Путина, "отсиживающегося в кустах"Видео

18:27

"Такое страшное горе, смысл жизни потерян": Байдену запретили въезд в Пензенскую область РоссииВидео

17:56

У Путина может быть еще две дочери – InsiderВидео

17:55

Десятки оккупантов взлетели на воздух: в Мариуполе прогремела мощная "бавовна"

17:16

Макрон внезапно решил поехать в Китай: хочет "уболтать" Си Цзиньпиня давить на РоссиюВидео

17:08

Кому запрещено пить зеленый чай

16:59

Кулеба объяснил, в чем подвох "мирного плана" Китая: "Мы не согласны"

16:52

Как сварить картофель за 5 минут: сможете забыть о вечерах, проведенных за плитой

16:41

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойникаВидео

16:18

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

16:01

Хитрые китайцы и японцы постоянно пьют горячую воду: зачем они так делают

Реклама
15:49

После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — ТукаВидео

15:49

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

15:31

Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверияВидео

15:16

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

14:51

"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – ЖдановВидео

14:42

Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

14:02

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

13:55

"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - ТукаВидео

13:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

13:45

16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетахВидео

13:35

Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - ЖдановВидео

13:21

"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружениемВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 февраля 2023: Рыбам – захватывающие поездки, Близнецам – прибыль

12:54

Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину "убить убийцу"Видео

12:44

"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

12:22

Маму убили оккупанты: история Ани Науменко из Мариуполя, которая "забыла слова" на шабаше в ЛужникахВидео

12:17

Десант на Печерских холмах: Буданов и Резников рассказали, как "Россия Киев за 3 дня брала"Видео

11:44

Загадка Коня в пальто: откуда появилась эта фраза и что она означает

11:34

Развал России: Тука назвал регионы, которые могут "отвалиться" первыми

11:08

Газманова взбесили слова Пугачевой о России

Реклама
10:58

В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

10:56

Путинской певичке Валерии врачи не могут поставить диагноз

10:13

Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке ГюнтерВидео

09:59

Для чего нам нужны родинки и почему их нельзя сдирать

09:56

"РФ – это разменная монета Китая": Жданов объяснил, "кинет" ли Си Цзиньпин ПутинаВидео

09:32

Китайский "мирный план" выгоден только России - Байден

09:12

"Это Алла Пугачева?": Киркоров начал превращаться в женщину

09:06

Мариуполь будет освобожден: Залужный рассказал, как дал обещание маленькому мальчикуВидео

08:39

Кремль разочарован: дядюшка Си за них не вступилсямнение

08:36

"Похоже на Херсонскую операцию": Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут на МариупольВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять