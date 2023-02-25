Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 27 февраля и что нельзя делать в этот день, чтобы беду не накликать.

Что нельзя делать 27 февраля / goodfon.ru

27 февраля церковь почитает память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Святому Кириллу молятся о просветлении разума, в кропотливой работе и обучении.

Еще одно поверье связано с тем, что 27 февраля в поле можно увидеть полевиков, который в другой день заметить практически невозможно, так как эти полевые духи сливаются с землей и очень быстры.

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27 февраля принято было выходить на огород. С собой брали брали хлеб и крошили. Верили, что это обеспечит хороший урожай.

Существовала примета, что 27 февраля не следует кормить птиц и животных крошками хлеба, оставшегося после семейного обеда или ужина, иначе в ближайшем времени кто-нибудь из близких может умереть.

В этот день лучше утром вынести целую буханку хлеба и отдать птицам.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя ссориться, даже спорить мужу с женой, иначе не жить им в мире и согласии целый год.

Нельзя стричь ногти и волосы. Можно укоротить век человека.

Нельзя 27 февраля хвастаться. Судьба может наказать рядом неприятностей и неурядиц, так что придется завидовать другим.

Приметы на 27 февраля

Если стоит хорошая солнечная погода, то крепкие морозы будут до весны.

Если поле со снегом, то будет много хлеба.

Если тетерев из леса вылетел в поле, то надо ждать снегопада.

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