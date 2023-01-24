Зачем 26 января каждому нужно погладить кошку: приметы и что нельзя делать

26 января церковь почитает память святого Ермила. Православные называют историю Ермила примером мужества, стойкости и преданности вере. Его память теперь почитается ежегодно.
Многие приметы в этот день относятся к кошкам. Этих домашних животных сегодня нельзя обижать, ругать и грубо отгонять от себя.
Если кошка очень приставучая и мешает заниматься делами, нужно её просто покормить, аккуратно отнести на другое место.
Домашним делам уделяли как можно меньше времени. И тяжелую работу можно было отложить на следующий день.
Верили, кто сегодня погладит кошку или покормит, тому в ближайшее время удача повернется.
Что нельзя делать 26 января
Нельзя 26 января обижать кошек. Можно навлечь на себя большую беду.
Нельзя 26 января ходить в баню или посещать бассейн.
Нельзя 26 января вступать в конфликты и ругаться. Держать на кого-либо обиду тоже не следовало.
Нельзя 26 января никому рассказывать секреты.
Приметы на 26 января
Если кошка лежит на спинке, то к теплу.
Если кошка мордочку спрятала, то придут снег с сильным ветром.
Если кошка свернулась клубком, то ждать студеные морозы.
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