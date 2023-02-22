Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу и что нельзя делать 23 февраля. Приметы и все запреты в важный день.

Что нельзя делать 23 февраля / goodfon.ru

23 февраля церковь почитает память Прохора. В этот день существует очень много запретов, которые нарушать нельзя.

Верили, что с 23 февраля погода поворачивает на весну. Если ранее частыми были морозы и снегопады, то теперь будут чаще наблюдаться тепло и солнечные деньки.

По народным поверьям, если в этот день начать заниматься своим здоровьем, болезни отступят, придет исцеление.

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Верили, что нужно помолиться святому Прохору Печерскому о выздоровлении.

Что нельзя делать 23 февраля

Нельзя начинать 23 февраля ремонт, уборку и другие домашние дела. Считается, что любые мужские дела не получатся.

Нельзя 23 февраля дарить часы и ножи.

Нельзя одалживать хлеб и соль. Можно ждать проблемам с финансами. А вот чтобы денег было много, покупали в дом черный хлеб и немного соли.

Нельзя рассказывать чужим людям о своей семье. Могут сглазить, начнутся ссоры.

Нельзя в этот день есть рыбу и морепродукты. Можно привлечь неожиданные болезни.

Нельзя играть свадьбу 23 февраля. Можно ждать скорого расставания.

Нельзя мести полы 23 февраля. Вместе с мусором из дома можно вымести удачу, семейное счастье.

Нельзя смотреть в чужие зеркала. Можно притянуть к себе проблемы хозяина зеркала.

Нельзя бояться и пугаться 23 февраля. Можно весь год в боязни прожить.

Приметы на 23 февраля

Если вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев, то ждать снегопада. Если с крыш свешивается снег и не падает, то будет урожай хлеба.

Если ударил мороз или сильное похолодание, то долго не продлится.

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