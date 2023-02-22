Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делать

23 февраля церковь почитает память Прохора. В этот день существует очень много запретов, которые нарушать нельзя.
Верили, что с 23 февраля погода поворачивает на весну. Если ранее частыми были морозы и снегопады, то теперь будут чаще наблюдаться тепло и солнечные деньки.
По народным поверьям, если в этот день начать заниматься своим здоровьем, болезни отступят, придет исцеление.
Верили, что нужно помолиться святому Прохору Печерскому о выздоровлении.
Что нельзя делать 23 февраля
Нельзя начинать 23 февраля ремонт, уборку и другие домашние дела. Считается, что любые мужские дела не получатся.
Нельзя 23 февраля дарить часы и ножи.
Нельзя одалживать хлеб и соль. Можно ждать проблемам с финансами. А вот чтобы денег было много, покупали в дом черный хлеб и немного соли.
Нельзя рассказывать чужим людям о своей семье. Могут сглазить, начнутся ссоры.
Нельзя в этот день есть рыбу и морепродукты. Можно привлечь неожиданные болезни.
Нельзя играть свадьбу 23 февраля. Можно ждать скорого расставания.
Нельзя мести полы 23 февраля. Вместе с мусором из дома можно вымести удачу, семейное счастье.
Нельзя смотреть в чужие зеркала. Можно притянуть к себе проблемы хозяина зеркала.
Нельзя бояться и пугаться 23 февраля. Можно весь год в боязни прожить.
Приметы на 23 февраля
Если вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев, то ждать снегопада. Если с крыш свешивается снег и не падает, то будет урожай хлеба.
Если ударил мороз или сильное похолодание, то долго не продлится.
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