Как привлечь удачу и здоровье 21 января и что нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 21 января / goodfon.ru

21 января церковь почитает память Емельяна, а в народе назвали Емелин день.

В этот день во второй половине дня лучше заняться домашними делами. Хорошей приметой считается сделать дома перестановку, поменять постельное белье, сменить покрывала.

Также 21 января лучше всего вечером отправится в гости, желательно навестить своих крестных родителей или детей.

Крестным можно было подарит полотенце и мыло. Верили, то это принесет ему здоровье в будущем.

Каждая хозяйка 21 января варила гречневую кашу. Она улучшит ваше здоровье. Однако на завтрак лучше съесть что-то мясное. Считалось, принесет в доме достаток.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя 21 января заниматься работой до обеда. Это может привлечь в ваш дом негатив.

Нельзя 21 января проводить день в одиночестве и молчании, чтобы не остаться одному в будущем.

Нельзя 21 января отправляться в дальнюю дорогу. Можно попасть в беду.

Нельзя 21 января варить и пить кисель. Можно только неприятности навлечь.

Нельзя 21 января долго рассматривать свое отражение в зеркале. Можно только беды навлечь.

Приметы на 21 января

Если снег идет в этот день, то август будет дождливым.

Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.

Если иней на стогах, то к дождливому лету.

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делать

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