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Зачем 21 марта нужно принести в дом 3 веточки вербы: приметы и что нельзя делать

19 марта 2023, 20:12
Что нельзя делать 21 марта. Приметы и как привлечь удачу в дом в этот день.
весна, приметы
Что нельзя делать 21 марта / goodfon.ru

21 марта церковь почитает память преподобного Лазаря Муромского. С древних времен этот день ассоциировался с приходом весны.

Люди верили, что именно сегодня весна берет вверх над зимой и начинает властвовать на земле.

Было верование, что 21 марта верба может помочь избавиться от болезней и тяжести в теле. Для этого люди побивали один другого вербой по спине и желали крепкого здоровья.

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Если у человека были боли в конкретной части тела, то веточку вербы прикладывали к больному участку, боль отступала навсегда.

В дом нужбо было приносить не менее 3 веточек вербы.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя 21 марта высаживать вербу. По народной примете, ослушавшийся может скоро умереть.

Нельзя угощать незнакомцев хлебом. Верили, что это может сулить несчастья.

Нельзя злиться и сквернословить. Можно навлечь на себя большие неприятности.

Нельзя начинать новых дел и строить планы. Верили, что задуманное не осуществится.

Нельзя 21 марта встречать в бардаке. Нужно обязательно убрать.

Приметы на 21 марта

Если облака быстро и высоко плывут, то к хорошей погоде.

Если в период равноденствия холодно, то зима еще долго продержится.

Если туман 21 марта, то к заморозкам.

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