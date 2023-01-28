Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 30 января и что нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 30 января / goodfon.ru

30 января церковь почитает память преподобного Антония Великого. В народе этот день называется Антон-перезимник и Антонина-перезимняя.

Считается, что наступил своеобразный переломный момент - половина зимы позади. В этот день совершали обряд, который помогал отогнать все беды.

Первый, кто выходил утром из дома, шел пятками вперед. Так следами обозначалось, что дом под полной защитой хозяев.

Женщины 30 января пекли булочки в видео колобков. Подавая колобки к столу приговаривали: "Жить гладко, пить-есть сладко!".

Что нельзя делать 30 января:

Нельзя 30 января вязать и прясть. Можно было привлечь беду.

Нельзя 30 января поздно выходить из дома. Можно попасть в неприятности.

Нельзя 30 января хвастаться, ругаться, а также рассказывать кому-то о своих долгосрочных планах.

Приметы на 30 января

Если тепло в этот день, то будет мороз.

Если на Антония небо заволакивается тучами, то к метели.

Читайте также"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в феврале

Читайте также: