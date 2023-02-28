Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 2 марта и что нельзя делать в этот день. Приметы и запреты на начало весны.

Что нельзя делать 2 марта / goodfon.ru

2 марта церковь почитает память Федора. Раньше примечали: какая погода в этот день, такая будет и летом.

К святому люди обращались за помощью в поисках потерявшихся, а также с просьбой защитить их от зла.

2 марта принято было наводить порядки в доме. Убрать в кухне, перемыть всю посуду, помыть стол, навести порядки в кладовых и шкафах.

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Также принято было пить как можно больше холодной воды. Это очищает организм и разум от злых мыслей.

Что нельзя делать 2 марта

Нельзя 2 марта пользоваться новой посудой и ходить в новой одежде. Если вы случайно разбили посуду, что нельзя выкидывать осколки. Считалось, что это может привлечь в дом горе и болезни.

Нельзя 2 марта покупать новую обувь. Верили, что в ней человек будет обречён на вечные трудности.

Нельзя 2 марта оставлять младенцев без присмотра.

Нельзя 2 марта вступать ни с кем в спор. Верили, что сложный день для переговоров.

Нельзя 2 марта топтать землю. Верили, что участок будет неурожайным.

Приметы на 2 марта

Если день туманный, то лето будет дождливым.

Если сегодня солнечно, то лето будет жарким.

Если 2 марта морозно, то лето будет холодным.

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