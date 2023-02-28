Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делать

2 марта церковь почитает память Федора. Раньше примечали: какая погода в этот день, такая будет и летом.
К святому люди обращались за помощью в поисках потерявшихся, а также с просьбой защитить их от зла.
2 марта принято было наводить порядки в доме. Убрать в кухне, перемыть всю посуду, помыть стол, навести порядки в кладовых и шкафах.
Также принято было пить как можно больше холодной воды. Это очищает организм и разум от злых мыслей.
Что нельзя делать 2 марта
Нельзя 2 марта пользоваться новой посудой и ходить в новой одежде. Если вы случайно разбили посуду, что нельзя выкидывать осколки. Считалось, что это может привлечь в дом горе и болезни.
Нельзя 2 марта покупать новую обувь. Верили, что в ней человек будет обречён на вечные трудности.
Нельзя 2 марта оставлять младенцев без присмотра.
Нельзя 2 марта вступать ни с кем в спор. Верили, что сложный день для переговоров.
Нельзя 2 марта топтать землю. Верили, что участок будет неурожайным.
Приметы на 2 марта
Если день туманный, то лето будет дождливым.
Если сегодня солнечно, то лето будет жарким.
Если 2 марта морозно, то лето будет холодным.
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