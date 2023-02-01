Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 2 февраля в магический день двух двоек и как привлечь большую удачу и здоровье.

Что нельзя делать 2 февраля / goodfon.ru

2 февраля церковь почитает память святого иеромонаха Евфимия Великого. Ефимий известен как один из основателей общежительного монашества.

Евфимий прославился исцелением людей. В этот день ходили в церковь и просили защитить от болезней и проблем.

Чтобы привлечь удачу в дом, в этот день наши предки пекли свежий хлеб. Считалось, что нужно съесть по куску каждому в доме, пока он еще горячий. Это принесет домочадцам здоровье.

Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток.

Чтобы в доме всегда были деньги, необходимо избавиться от мусора, хлама и ненужных вещей.

Чтобы не было ссор с близкими и родственниками в ближайшее время, не перебирайте крупу. Не выходите в грязной и рваной одежде из дома в этот день, иначе будут неприятности.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя 2 февраля громко разговаривать. Можно неприятности навлечь.

Нельзя 2 февраля смеяться после захода солнца. Можно в дом привлечь беду.

Нельзя 2 февраля поднимать деньги на улице. Если поднять чужие деньги с земли, то можно финансовые проблемы привлечь.

Приметы на 2 февраля

Если метель в Ефимьев день, то к долгой зиме и холодной весне.

Если солнце светит днём, то к дождливому лету.

Если поднять с земли мелкую монету, то не будет богатства.

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