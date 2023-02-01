Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делать

2 февраля церковь почитает память святого иеромонаха Евфимия Великого. Ефимий известен как один из основателей общежительного монашества.
Евфимий прославился исцелением людей. В этот день ходили в церковь и просили защитить от болезней и проблем.
Чтобы привлечь удачу в дом, в этот день наши предки пекли свежий хлеб. Считалось, что нужно съесть по куску каждому в доме, пока он еще горячий. Это принесет домочадцам здоровье.
Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток.
Чтобы в доме всегда были деньги, необходимо избавиться от мусора, хлама и ненужных вещей.
Чтобы не было ссор с близкими и родственниками в ближайшее время, не перебирайте крупу. Не выходите в грязной и рваной одежде из дома в этот день, иначе будут неприятности.
Что нельзя делать 2 февраля
Нельзя 2 февраля громко разговаривать. Можно неприятности навлечь.
Нельзя 2 февраля смеяться после захода солнца. Можно в дом привлечь беду.
Нельзя 2 февраля поднимать деньги на улице. Если поднять чужие деньги с земли, то можно финансовые проблемы привлечь.
Приметы на 2 февраля
Если метель в Ефимьев день, то к долгой зиме и холодной весне.
Если солнце светит днём, то к дождливому лету.
Если поднять с земли мелкую монету, то не будет богатства.
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