Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делать

19 марта церковь почитает память святых равноапостольных Константина и его мать Елену.
Еще один название этого праздника — Константиновского круги. В этот день было принято топить в колодце снег. Также колодезной водой стоит умыться.
Чтобы в доме была удача и везение, в колодец бросали хлебные крошки. Вообще, 19 марта наши предки с особым почтением относились к воде.
Дома принято было мыть полы, чтобы все неудачи прогнать. В воду для мытья полов обязательно добавляли несколько капель святой воды.
Что нельзя делать 19 марта
Нельзя ругаться, ссориться, сплетничать и сквернословить. Верили, того кто нарушит этот запрет, ждет несчастье и неудача.
Нельзя 19 марта пить воду из чужой кружки. Болезни настигнут и того, кто выпил, и хозяина кружки.
Нельзя 19 марта переедать. Верили, что могут начаться болезни желудка.
Приметы на 19 марта
Если вороны каркают стаей, то к ненастью.
Если дятел в лесу стучит, то холода продлятся еще долго.
Если слышен стук дятла, то морозы затянутся.
Если весь день стоит мороз, то лето будет жарким и засушливым.
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