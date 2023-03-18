Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 19 марта. Все приметы и запреты дня, чтобы неудачи не привлечь.

Что нельзя делать 19 марта / goodfon.ru

19 марта церковь почитает память святых равноапостольных Константина и его мать Елену.

Еще один название этого праздника — Константиновского круги. В этот день было принято топить в колодце снег. Также колодезной водой стоит умыться.

Чтобы в доме была удача и везение, в колодец бросали хлебные крошки. Вообще, 19 марта наши предки с особым почтением относились к воде.

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Дома принято было мыть полы, чтобы все неудачи прогнать. В воду для мытья полов обязательно добавляли несколько капель святой воды.

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя ругаться, ссориться, сплетничать и сквернословить. Верили, того кто нарушит этот запрет, ждет несчастье и неудача.

Нельзя 19 марта пить воду из чужой кружки. Болезни настигнут и того, кто выпил, и хозяина кружки.

Нельзя 19 марта переедать. Верили, что могут начаться болезни желудка.

Приметы на 19 марта

Если вороны каркают стаей, то к ненастью.

Если дятел в лесу стучит, то холода продлятся еще долго.

Если слышен стук дятла, то морозы затянутся.

Если весь день стоит мороз, то лето будет жарким и засушливым.

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