Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 18 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Все запреты и приметы.

Что нельзя делать 18 февраля / goodfon.ru

18 февраля церковь почитает память святой Агафьи, христианскую мученицу, жившую в третьем веке.

Святая считалась покорительницей домашнего скота. Поэтому в этот день наши предки уделяли скоту особое значение.

В этот день без внимания домашних животных оставлять не стоит. Нужно постараться накормить их досыта, убрать в хлеву, приласкать, показать свою заботу.

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Мужчинам сегодня лучше оставаться дома. Предки верили, покидать дом, к бедам и болезням.

Следует сегодня такж держать свой дом в порядке, чтобы нечисть не могла проникнуть в него и "натворить бед".

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя отпускать со двора собак. Верили, что животное может заболеть.

Нельзя отказывать в милостыне и помощи.

Нельзя 18 февраля стричь волосы. Можно весь год провести в одиночестве.

Приметы на 18 сентября

Если день выдался морозным, то в ближайшее время потеплеет.

Если в открытых водоемах и колодцах прибывает вода, то скоро потеплеет.

Если в этот день тепло и ясно, то сильных морозов уже не будет.

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