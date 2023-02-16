Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делать

18 февраля церковь почитает память святой Агафьи, христианскую мученицу, жившую в третьем веке.
Святая считалась покорительницей домашнего скота. Поэтому в этот день наши предки уделяли скоту особое значение.
В этот день без внимания домашних животных оставлять не стоит. Нужно постараться накормить их досыта, убрать в хлеву, приласкать, показать свою заботу.
Мужчинам сегодня лучше оставаться дома. Предки верили, покидать дом, к бедам и болезням.
Следует сегодня такж держать свой дом в порядке, чтобы нечисть не могла проникнуть в него и "натворить бед".
Что нельзя делать 18 февраля
Нельзя отпускать со двора собак. Верили, что животное может заболеть.
Нельзя отказывать в милостыне и помощи.
Нельзя 18 февраля стричь волосы. Можно весь год провести в одиночестве.
Приметы на 18 сентября
Если день выдался морозным, то в ближайшее время потеплеет.
Если в открытых водоемах и колодцах прибывает вода, то скоро потеплеет.
Если в этот день тепло и ясно, то сильных морозов уже не будет.
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