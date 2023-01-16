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Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делать

16 января 2023, 12:50
Как привлечь удачу 17 января и что нельзя делать в этот день, чтобы неприятности не привлечь.
зима, приметы
Что нельзя делать 17 января / goodfon.ru

17 января церковь почитает память Зосиму Киликийского. В народе этот день называли Зосима Пчельника.

Зосиму считали покровителем пчеловодов и бортников. В этот день люди молились о хорошем урожае меда.

Хозяйки в этот день обязательно накрывали стол, приглашали гостей. В центре стола ставили пиалу с медом.

Также пекли различную выпечку с добавлением меда. Медовые пряники, торты и даже хлеб.

Верили, если 17 января идет снегопад, то ожидается год медовым. Чтобы быть здоровым весь год, каждый член семьи должен был съесть ложку меда.

Что нельзя делать 17 января

Нельзя 17 января обижать животных. Может привести к болезням и большым бедам.

Нельзя 17 января пить спиртные напитки и выходить на улицу. Можно получить неприятности со здоровьем.

Нельзя 17 января беременным женщинам вступать в разговоры с незнакомцами.

Нельзя 17 января начинать что-то новое.

Нельзя 17 января остатки со стола выбрасывать. Можно отдать животным или птицам.

Нельзя 17 января устраивать ссоры, ругани, скандалы, выяснение отношений.

Приметы на 17 января

Если снег на деревьях гнет сучья, то ждать много меда.

Если огромная луна в небе в ночь на Зосиму, то будет хороший урожай.

Если низко плывут облака, то ждать мороз.

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