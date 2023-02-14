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Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делать

14 февраля 2023, 21:38
Что нужно сделать 16 февраля, чтобы удача была весь год. Приметы и запреты в этот день.
зима, приметы
Что нельзя делать 16 февраля / goodfon.ru

16 февраля церковь почитает память Семена и Анну. Наши предки в этот день задабривали домовых.

Была традиция украшать веник, под которым, по поверьям, и "живет" домовой. Именно поэтому 16 февраля нельзя подметать пол, чтобы не нарушать покой.

Верили, что сегодня нужно починить все неполадки в доме. Чтобы ссор в доме никогда не было.

видео дня

Хозяйки обязательно готовили в этот день молочную кашу. Тогда весь год будет прибыль.

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя 16 февраля носить черную одежду. Можно беду привлечь.

Нельзя 16 февраля брать деньги взаймы. Может привести к мелким неприятностям.

Нельзя 16 февраля лениться, грустить и думать негативно.

Нельзя 16 февраля выяснять отношения и спорить.

Нельзя 16 февраля отправляться в дальний путь.

Приметы на 16 февраля

Если в этот день выпадает много снега, то лето будет очень дождливым.

Если активно поют воробьи, то скоро потеплеет и наступит весна.

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