Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делать

12 февраля церковь почитает память Собор трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Принято было с самого утра 12 февраля посещать церковь, после чего возвращались домой и проводили остаток дня с родными.
Хозяйки готовили утку с яблоками 12 февраля. Это блюдо ставили в середине стола, а вокруг него расставляли другие угощения.
Верили, чем больше угощений на праздничном столе, тем семья будет жить в достатке и сытости.
В ночь на 12 февраля ставили за порог дома у входной двери старую обувь, верили, что тогда в семье не будет ссор и скандалов. Утром ее заносили в дом и в течение дня не трогали.
Что нельзя делать 12 февраля
Нельзя 12 февраля ходить в лес. Можно бед на свою жизнь привлечь.
Нельзя шить и вышивать женщинам 12 февраля.
Нельзя 12 февраля совершать крупные покупки и просить сдачу. Вещи долго не прослужат, а денежная удача отвернется.
Нельзя ругаться, иначе весь год можно враждовать.
Нельзя 12 февраля возвращать долги. Это примета к финансовым проблемам.
Нельзя 12 февраля ложиться в грязную постель. Можно долго болеть.
Приметы на 12 февраля
Если сильный ветер, то весна, лето и осень будут дождливыми.
Если птицы беспокоятся, то грядет снегопад.
Если снег падает с неба крупными хлопьями, то к скорому теплу.
Читайте также:
- Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецепт
- Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецепт
- У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегда