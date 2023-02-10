Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делать

12 февраля есть множество запретов, которые нарушать нельзя. Также узнайте, что нужно приготовить в день Собора трех Святителей.

Что нельзя делать 12 февраля / goodfon.ru

12 февраля церковь почитает память Собор трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Принято было с самого утра 12 февраля посещать церковь, после чего возвращались домой и проводили остаток дня с родными.

Хозяйки готовили утку с яблоками 12 февраля. Это блюдо ставили в середине стола, а вокруг него расставляли другие угощения.

Верили, чем больше угощений на праздничном столе, тем семья будет жить в достатке и сытости.

В ночь на 12 февраля ставили за порог дома у входной двери старую обувь, верили, что тогда в семье не будет ссор и скандалов. Утром ее заносили в дом и в течение дня не трогали.

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя 12 февраля ходить в лес. Можно бед на свою жизнь привлечь.

Нельзя шить и вышивать женщинам 12 февраля.

Нельзя 12 февраля совершать крупные покупки и просить сдачу. Вещи долго не прослужат, а денежная удача отвернется.

Нельзя ругаться, иначе весь год можно враждовать.

Нельзя 12 февраля возвращать долги. Это примета к финансовым проблемам.

Нельзя 12 февраля ложиться в грязную постель. Можно долго болеть.

Приметы на 12 февраля

Если сильный ветер, то весна, лето и осень будут дождливыми.

Если птицы беспокоятся, то грядет снегопад.

Если снег падает с неба крупными хлопьями, то к скорому теплу.

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