Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 11 марта и как не попасть в неприятности. Все приметы и главные запреты дня.

Что нельзя делать 11 марта / goodfon.ru

11 марта церковь почитает память святителя Порфирия. Сегодня хороший день был для рыбалки.

Верили, если рыбак угостит трёхцветного кота, то впредь его посетит крупная удача.

В день Порфирия можно готовить посевной материал, орудия труда, составлять планы на предстоящую весеннюю работу в огороде и саду.

видео дня

В этот день хозяйки убирали в доме и готовили рыбные блюда. Верили, что можно в дом удачу привлечь.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя 11 марта показывать свои украшения с камнями. Если похвастаться драгоценностью с посторонними, то амулет начнет притягивать беду.

Нельзя 11 марта знакомиться с девушками и женщинами.

Нельзя 11 марта плевать в реку. Верили, что можно проблемы привлечь.

Нельзя 11 марта сажать вербу, иначе можно накликать беду.

Приметы на 11 марта

Если внезапно выпал снег, то летом будут часто идти дожди.

Если с самого утра стоит туман, то ждать похолодания.

Если ночью небо безоблачное и звезды хорошо заметны, то нужно готовиться к частым грозам.

Читайте также: