Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делать

11 марта церковь почитает память святителя Порфирия. Сегодня хороший день был для рыбалки.
Верили, если рыбак угостит трёхцветного кота, то впредь его посетит крупная удача.
В день Порфирия можно готовить посевной материал, орудия труда, составлять планы на предстоящую весеннюю работу в огороде и саду.
В этот день хозяйки убирали в доме и готовили рыбные блюда. Верили, что можно в дом удачу привлечь.
Что нельзя делать 11 марта
Нельзя 11 марта показывать свои украшения с камнями. Если похвастаться драгоценностью с посторонними, то амулет начнет притягивать беду.
Нельзя 11 марта знакомиться с девушками и женщинами.
Нельзя 11 марта плевать в реку. Верили, что можно проблемы привлечь.
Нельзя 11 марта сажать вербу, иначе можно накликать беду.
Приметы на 11 марта
Если внезапно выпал снег, то летом будут часто идти дожди.
Если с самого утра стоит туман, то ждать похолодания.
Если ночью небо безоблачное и звезды хорошо заметны, то нужно готовиться к частым грозам.
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