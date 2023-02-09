Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делать

10 февраля церковь почитает память Ефрема Сирина. Ефрем Сирин был христианским святым, богословом и автором религиозных трудов.
Также в этот день празднуют день Иконы Божией Матери Тотемская-Суморинская. К ней принято обращаться с молитвами о защите от неприятностей, исцелении от недугов.
С давних пор 10 февраля отмечали День домового. Домового, который, по поверьям, живет практически в каждом доме, принято задабривать, так как он любит проказничать, а иногда может стать даже опасным.
Хозяйки на ночь оставляли кашу на кухне. Чтобы домовой принес здоровье и прибыль.
Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым. Он не любил домашних ссор, сварливых людей, плохих и жадных хозяев.
Люди верили, что если после полудня в Ефремов день часто смотреть на себя в зеркало, то можно надолго сохранить красоту и молодость.
Женщины обязательно наводили порядок. 10 февраля нужно стирать, шить, чинить вещи. Так можно привлечь счастье к себе.
В День домового надо подмести пол веником из полыни. Это поможет уберечься от нечисти и злых глаз.
Что нельзя делать 10 февраля
Нельзя 10 февраля ругаться в доме.
Нельзя 10 февраля просить о помощи.
Нельзя 10 февраля начинать новые дела.
Приметы на 10 февраля
Если деревья в лесу почернели, то к теплу.
Если на Ефрема ветрено, то год обещает быть дождливым.
Если воздух над лесом холодный, то скоро потеплеет.
Читайте также"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждого
Не пропустите важные новости! Читайте в Телеграм и Viber!
Читайте также:
- Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часа
- 3 секрета сочных и хрустящих отбивных на сковороде, которые разлетаются за минуту: безумный рецепт
- Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецепт