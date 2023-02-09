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Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делать

9 февраля 2023, 15:37
Как привлечь удачу 10 февраля и что нельзя делать в этот день. Все приметы и запреты дня.
зима, приметы
Что нельзя делать 10 февраля / pixabay

10 февраля церковь почитает память Ефрема Сирина. Ефрем Сирин был христианским святым, богословом и автором религиозных трудов.

Также в этот день празднуют день Иконы Божией Матери Тотемская-Суморинская. К ней принято обращаться с молитвами о защите от неприятностей, исцелении от недугов.

С давних пор 10 февраля отмечали День домового. Домового, который, по поверьям, живет практически в каждом доме, принято задабривать, так как он любит проказничать, а иногда может стать даже опасным.

Хозяйки на ночь оставляли кашу на кухне. Чтобы домовой принес здоровье и прибыль.

Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым. Он не любил домашних ссор, сварливых людей, плохих и жадных хозяев.

Люди верили, что если после полудня в Ефремов день часто смотреть на себя в зеркало, то можно надолго сохранить красоту и молодость.

Женщины обязательно наводили порядок. 10 февраля нужно стирать, шить, чинить вещи. Так можно привлечь счастье к себе.

В День домового надо подмести пол веником из полыни. Это поможет уберечься от нечисти и злых глаз.

Что нельзя делать 10 февраля

Нельзя 10 февраля ругаться в доме.

Нельзя 10 февраля просить о помощи.

Нельзя 10 февраля начинать новые дела.

Приметы на 10 февраля

Если деревья в лесу почернели, то к теплу.

Если на Ефрема ветрено, то год обещает быть дождливым.

Если воздух над лесом холодный, то скоро потеплеет.

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