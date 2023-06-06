Запрещенный дресс-код: куда нельзя ходить в шортах

Как выбрать шорты мужские и женские так, чтобы они были не только модные и стильные, но еще и удобные. Стоит учесть не только внешний вид одежды, но и то, как вещи будут сидеть на вас. Главред разобрался, какие советы надо учитывать при выборе и покупке шорт для мужчин и женщин.
Как подобрать шорты по типу фигуры для женщин
- Если ваша фигура напоминает прямоугольник и имеет не очень выраженную талию, то стоит добавлять объемность в нижней части тела. Лучше выбирать не удлиненные шорты и с объемными накладными карманами по бокам.
- С типом фигуры "песочные часы" вам подойдет почти любая модель. Кстати, если предпочесть немножко расклешенные шорты, то они визуально помогут сбросить несколько килограммов.
- Если вы волнуетесь из-за "ушек" на бедрах, или объемной нижней части, то вам подойдет завышенная талия. Также визуально откорректируют силуэт широкие однотонные шорты до середины бедра, которые не будут привлекать внимание на ненужных вам местах.
- Чтобы спрятать широкие плечи и выделить нижнюю часть тела, подойдут широкие шорты с завышенной талией. Можно выбирать разные модели: пестрые с защелками, вставками из кружева, большими карманами и другими деталями. Стоит избегать шорт с низкой посадкой.
Как правильно выбрать длину шорт мужчинам
Мужчинам рекомендуется тщательно выбирать шорты и их длину, чтобы не выглядеть смешно. Очень короткие шорты смотрятся на мужчинах вульгарно. Если вы приобрели шорты, чтобы плавать в них, то используйте их по назначению - ни в коем случае не надевайте их в город. Вместо этого очень длинные шорты плохо сочетаются с остальной одеждой и выглядят старомодно. Они давно не стильные, поэтому лучше не обращать внимание на такие модели. Нормальная длина шорт для мужчин должна быть на 5 см выше колена или спускаться ниже его максимум на 2-3 см.
Куда нельзя ходить в шортах
- Если в компании не объявили о строгом дресс-коде, а вы работаете грузчиком или курьером, то в целом можно одеть и шорты, но не слишком короткие, чтобы имели аккуратный вид. Хотя в целом не стоит надевать шорты на работу.
- Если же вы банковский работник, то о шортах стоит забыть. Нельзя одевать их во время похода в госучреждения. Некоторые из таких учреждений могут даже не пустить вас на порог.
- В театр стоит одеваться изысканно и просто одновременно. Если вы хотите надеть шорты в театр, то лучше предпочесть лучше выбрать юбку-брюки или кюлоты средней длины. Мужчинам стоит воздержаться от шорт в театре.
- В храм или в церковь стоит тоже правильно подбирать одежду. Категорически нельзя одевать шорты в церковь.
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