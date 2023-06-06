Запрещенный дресс-код: куда нельзя ходить в шортах

Какой длины должны быть женские шорты и мужские - полезные советы для модников.

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как отличить мужские шорты от женских / коллаж: Главред, фото: instagram/man._.shop., instagram/showroom_amnezia

Как выбрать шорты мужские и женские так, чтобы они были не только модные и стильные, но еще и удобные. Стоит учесть не только внешний вид одежды, но и то, как вещи будут сидеть на вас. Главред разобрался, какие советы надо учитывать при выборе и покупке шорт для мужчин и женщин.

Как подобрать шорты по типу фигуры для женщин

Если ваша фигура напоминает прямоугольник и имеет не очень выраженную талию, то стоит добавлять объемность в нижней части тела. Лучше выбирать не удлиненные шорты и с объемными накладными карманами по бокам.

С типом фигуры "песочные часы" вам подойдет почти любая модель. Кстати, если предпочесть немножко расклешенные шорты, то они визуально помогут сбросить несколько килограммов.

Если вы волнуетесь из-за "ушек" на бедрах, или объемной нижней части, то вам подойдет завышенная талия. Также визуально откорректируют силуэт широкие однотонные шорты до середины бедра, которые не будут привлекать внимание на ненужных вам местах.

Чтобы спрятать широкие плечи и выделить нижнюю часть тела, подойдут широкие шорты с завышенной талией. Можно выбирать разные модели: пестрые с защелками, вставками из кружева, большими карманами и другими деталями. Стоит избегать шорт с низкой посадкой.

Как правильно выбрать длину шорт мужчинам

Мужчинам рекомендуется тщательно выбирать шорты и их длину, чтобы не выглядеть смешно. Очень короткие шорты смотрятся на мужчинах вульгарно. Если вы приобрели шорты, чтобы плавать в них, то используйте их по назначению - ни в коем случае не надевайте их в город. Вместо этого очень длинные шорты плохо сочетаются с остальной одеждой и выглядят старомодно. Они давно не стильные, поэтому лучше не обращать внимание на такие модели. Нормальная длина шорт для мужчин должна быть на 5 см выше колена или спускаться ниже его максимум на 2-3 см.

Куда нельзя ходить в шортах

Если в компании не объявили о строгом дресс-коде, а вы работаете грузчиком или курьером, то в целом можно одеть и шорты, но не слишком короткие, чтобы имели аккуратный вид. Хотя в целом не стоит надевать шорты на работу.

Если же вы банковский работник, то о шортах стоит забыть. Нельзя одевать их во время похода в госучреждения. Некоторые из таких учреждений могут даже не пустить вас на порог.

В театр стоит одеваться изысканно и просто одновременно. Если вы хотите надеть шорты в театр, то лучше предпочесть лучше выбрать юбку-брюки или кюлоты средней длины. Мужчинам стоит воздержаться от шорт в театре.

В храм или в церковь стоит тоже правильно подбирать одежду. Категорически нельзя одевать шорты в церковь.

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