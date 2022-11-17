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За уши не оттянешь: 5 лучших соусов для пельменей на любой вкус

17 ноября 2022, 18:34

Какие соусы лучше всего подойдут к пельменям - в вареном или жареном виде, приготовьтесь удивиться новым вкусам в привычном блюде.

Соус для пельменей
Как сделать вкусный соус для пельменей / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Пельмени – блюдо самобытное и самодостаточное. Каждая хозяйка имеет свой секрет, как сделать простое мясо в тесте настоящей симфонией вкуса.

Однако вкусный соус для пельменей лишь добавит в эту кулинарную музыку новых громких и чрезвычайно аппетитных ноток. Главред делится с вами необычными рецептами соуса для пельменей, которые превратят привычное блюдо в звезду любого приема пищи.

Китайский соус для пельменей

Ингредиенты: соевый соус (5 ст. л.), вода кипяченая (ст. л.), красный винный уксус (2 ст. л.), оливковое или кунжутное масло (1 ст. л.), красный горький перец (1 стручок), черный молотый перец (1/2 ч. л.), чеснок (2 средних зубчика или 1 большой), корень имбиря (кусочек, размером с фалангу пальца), зеленый лук и петрушка (2-3 веточки).

Зелень, чеснок, имбирь и красный перец мелко нашинковать. Обратите внимание: если перец слишком острый, его следует сперва очистить от семян и перегородок. Для измельчения лучше использовать нож, а не пресс. Соевый соус, воду, уксус и масло соединить в сотейнике и довести до кипения на медленном огне, прокипятить 1 минуту. Затем добавить измельченные ингредиенты и черный перец, тщательно перемешать. Кипятить соус еще минуту и снять с огня. Подавать к вареным или жареным пельменям после полного остывания соуса.

Пельмени, соус для пельменей
Китайский соус для пельменей - простой рецепт / pixabay.com

Турецкий чесночный соус для пельменей

Ингредиенты: натуральный йогурт, кефир или нежирная сметана (200 мл), свежая мята (1 небольшой пучок), кинза (2-3 веточки), чеснок (3-5 средних зубчиков), черный молотый перец, куркума и соль – по вкусу.

Зелень и чеснок мелко нашинковать, добавить специи и йогурт. Тщательно перемешать. Вкус соуса по желанию можно балансировать медом или сахаром. Заменить кинзу в соусе можно петрушкой или укропом. Соус прекрасно подходит как к мясным вареным пельменям, так и к веганским грибным.

Соус для пельменей из кетчупа

Ингредиенты: кетчуп (300 г), красный острый перец (1 стручок), очищенный корень хрена (кусочек размером с фалангу большого пальца), черный молотый перец, соль и сахар – по вкусу.

Перец чили очистить от плодоножки, перегородок и семян. Опытные кулинары советуют выполнять эту процедуру в перчатках. В блендере или мясорубке соединить красный перец и хрен, и измельчить до состояния однородной пасты. В емкости соединить приправы, кетчуп и хреново-перечную смесь. Тщательно перемешать. Подавать соус охлажденным к горячим свежесвареным пельменям.

томаты, помидоры, чеснок, соус для пельменей
Соус для пельменей из кетчупа с хреном / pixabay.com

Соус для пельменей из бульона

Ингредиенты: бульон (мясной, куриный, овощной или бульон от сваренных пельменей; 100 мл), белый уксус (1-2 ст. л.), сметана или сливки (35 мл), чеснок (2 средних зубчика), укроп (2-3 веточки), черный молотый перец и соль – по вкусу.

Мелко нарежьте зелень, пропустите чеснок через пресс. Смешайте с солью и перцем. В горячий бульон введите уксус, затем сметану или сливки тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы белок не свернулся. Добавьте укропно-чесночную смесь, перемешайте до однородности. В такой соус не очень удобно макать пельмени, поэтому поместите его в удобную соусницу, чтобы горячее блюдо можно было как следует полить.

Уксусный соус для пельменей

Простой и проверенный соус, который делается, пока дымящиеся пельмени раскладывают по тарелкам. В нем всего два ингредиента: уксус и соевый соус. Бывалые кулинары советуют придерживаться пропорций 3 к 1, например, 3 столовых ложки соевого соуса на одну – уксуса. Если обычный белый уксус кажется вам слишком кислым, замените его красным винным или яблочным.

Пельмени, соус для пельменей
Простой соус для пельменей за две минуты / pixabay.com

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