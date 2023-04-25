За секунду: в сети поделились гениальным способом завивки ресниц

Блогер случайно открыла быстрый и очень эффективный способ быстро завить ресницы.

https://news.glavred.info/za-sekundu-v-seti-podelilis-genialnym-sposobom-zavivki-resnic-10465864.html Ссылка скопирована

Гениальный способ подкручивания ресниц / Instagram/nikki cruz

Если вы хотели бы увеличить объем своих ресниц за считанные секунды, вам повезло, так как гуру красоты поделился "гениальным" приемом, как это сделать.

По информации Mirror.co.uk, чтобы проверить этот простой трюк, вам понадобится базовый элемент макияжа: классическая щипцы для завивки ресниц. Однако вам нужно будет использовать его не так, как вы ожидаете.

Совет, который, как говорят, "работает как мечта", любезно предоставлен пользователями сети. Популярный пользователь TikTok по имени Джорджия, которая регулярно тестирует последние тенденции в области красоты, объяснила, что нашла этот совет после просмотра видео, которым поделился ее коллега.

видео дня

Как объяснила любительница красоты в своей демонстрации, вы можете придать ресницам объем, используя щипцы вверх ногами. "Это работает как сон. Возьмите свои щипцы и накрути ресницы вверх ногами", — сказала Джорджия.

Гениальный лайфхак по подкручиванию ресниц

''Завейте ресницы от середины до кончика, перевернув щипцы для завивки ресниц. Затем скручивайтесь от корня к средней точке, как обычно", - говорит блогер.

Она продолжила: "Тогда я просто добавляю тушь, как обычно, но я так потрясена результатами. Посмотрите, какие у меня длинные ресницы, потому что верхняя часть прямая, и вы можете полностью видеть стоячие ресницы".

Джорджия заключила: "Теперь я никогда не буду завивать ресницы по-другому. Посмотрите, какие они длинные. Они такие длинные, и они даже без комочков. Эта девушка гениальна".

Вас также может заинтересовать: