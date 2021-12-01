За ноябрь запасы природного газа в украинских ПХГ вновь существенно уменьшились

За ноябрь запасы газа в украинских ПХГ уменьшились еще на 2 миллиарда кубометров / Reuters

С 1 по 30 ноября нынешнего года объем природного газа, находящегося в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), сократился на 1,98 млрд кубических метров, сообщается на сайте АО Укртрансгаз.

Аналитические панели на сайте Укртрансгаза демонстрируют, что по состоянию на начало суток 1 ноября в ПХГ находилось 18,01 млрд кубических метров, а на конец суток 30 ноября – 16,03 млрд кубических метров.

Отбор ресурса за ноябрь текущего года вырос на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда из ПХГ было отобрано 1,81 млрд кубических метров.

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Среднесуточный отбор газа в ноябре текущего года составил 66,14 млн кубических метров, тогда как в ноябре прошлого года в среднем в сутки отбор составлял 60,40 млн кубических метров.

На начало календарной зимы подземные хранилища заполнены на 51,8%, а остаток газа в них, по сравнению с предыдущим годом, – меньше на 39%.

С начала года в подземные хранилища Украины было закачано 3,6 млрд кубометров газа, что на 72% меньше, чем в прошлом году. Закачка природного газа в ПХГ прекратилась 3 октября.