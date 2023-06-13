Языковед Авраменко объяснил, почему говорить "в інстаграм" - неправильно

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "в инстаграм" или "в инстагреме".

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Почему говорить "в інстаграм" - неправильно / коллаж: Главред, фото: скриншот

Довольно часто в Украине и в устной и в письменной речи можно услышать выражение "в инстаграме", однако так говорить совершенно неправильно.

Языковед Авраменко объяснил, почему. Согласно словам эксперта, это все равно что говорить не "в ресторане", а в "ресторан.

Запомните, иноязычные слова, которые заканчиваются на согласный звук - подлежат склонению по падежам. В ресторане, также в инстаграме, в ютубе, в телеграме.

Также эксперт акцентировал, что названия социальных и поисковых сетей пишутся с маленькой буквы и без кавычек.

Смотрите виде о том, как правильно говорить об инстаграме:

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