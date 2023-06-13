Языковед Авраменко объяснил, почему говорить "в інстаграм" - неправильно

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "в инстаграм" или "в инстагреме".
Довольно часто в Украине и в устной и в письменной речи можно услышать выражение "в инстаграме", однако так говорить совершенно неправильно.
Языковед Авраменко объяснил, почему. Согласно словам эксперта, это все равно что говорить не "в ресторане", а в "ресторан.
Запомните, иноязычные слова, которые заканчиваются на согласный звук - подлежат склонению по падежам. В ресторане, также в инстаграме, в ютубе, в телеграме.
Также эксперт акцентировал, что названия социальных и поисковых сетей пишутся с маленькой буквы и без кавычек.
Смотрите виде о том, как правильно говорить об инстаграме:
Также вам может быть интересно: