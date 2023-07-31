Яйца можно убирать сразу: что нельзя хранить в дверце холодильника

Правильная организация хранения продуктов в холодильнике помогает сохранить их свежесть и качество.

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Что нельзя хранить в дверце холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Некоторые продукты, которые мы храним в дверце холодильника, могут быть подвержены перепадам температуры или терять свои свойства. Мы расскажем, что можно класть в дверцу холодильника, а что следует хранить в других отсеках, и почему нельзя класть яйца в дверцу холодильника.

Что можно класть в дверцу холодильника?

Дверца холодильника идеально подходит для хранения продуктов с высоким содержанием консервантов или длительным сроком хранения. Сюда можно поместить такие продукты, как:

Безалкогольные напитки: Газированные и безгазовые напитки безопасно хранятся в дверце, не теряя своих свойств.

Газированные и безгазовые напитки безопасно хранятся в дверце, не теряя своих свойств. Консервы: Консервированные фрукты, овощи, готовые блюда и соусы могут быть хранены в дверце для удобства и доступности.

Консервированные фрукты, овощи, готовые блюда и соусы могут быть хранены в дверце для удобства и доступности. Соусы и маринады: Они обычно содержат множество консервантов, что позволяет хранить их в дверце холодильника без опасений.

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Что нельзя хранить в дверце холодильника?

Некоторые продукты могут страдать от частых перепадов температуры, которые происходят в дверце холодильника. Подобные продукты лучше хранить в других отсеках холодильника:

Молочные продукты: Молоко, йогурты и сыры более устойчивы к изменениям температуры, поэтому лучше помещать их на главные полки, где сохраняется более стабильная температура.

Молоко, йогурты и сыры более устойчивы к изменениям температуры, поэтому лучше помещать их на главные полки, где сохраняется более стабильная температура. Продукты с коротким сроком годности: Предметы, которые быстро портятся, лучше всего хранить на главных полках или в верхних отсеках холодильника, чтобы обеспечить им более стабильные условия.

Почему нельзя класть яйца в дверцу холодильника?

Яйца чрезвычайно чувствительны к температурным изменениям. Когда яйца хранятся в дверце холодильника, каждый раз при открывании дверцы они подвергаются колебаниям температуры, что может привести к конденсации и образованию микротрещин в скорлупе. Это может ухудшить качество яиц и снизить их срок годности.

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