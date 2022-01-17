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Яйца могут быть опасны для здоровья: как их не нужно готовить

17 января 2022, 11:03
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Тепловая обработка пищи действительно способствует уничтожению бактерий, но есть некоторые нюансы.

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Названы ошибки при приготовлении яиц / 1zoom.ru

Несмотря на то, что яйца обладают высокой пищевой ценностью и богаты белком, ошибки при их приготовлении могут лишить этот продукт полезных свойств или вовсе навредить здоровью.

По словам обозревателя китайского портала Sohu, тепловая обработка пищи действительно способствует уничтожению бактерий. Однако если варить яйца слишком долго, то содержащиеся в них сера и железо распадутся на другие вещества, а продукт потеряет свою пищевую ценность.

Читайте такжеУкраинцев ждут новые цены на яйцаВ то же время любители яиц всмятку рискуют заработать отравление из-за недостаточной тепловой обработки. Как отмечается в статье, особенно это опасно для детей.

Опасным посчитали и способ варки яиц в коричневом сахаре. Несмотря на распространенное мнение, что таким образом можно стимулировать выработку крови, это чревато образованием вредных для организма элементов.

Напомним, Кабинет министров в среду, 12 января, принял решение о государственном регулировании цен на гречку, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Предельный уровень надбавки на цену товаров не должен превышать 10% на период карантина.

Автор: Сергей Кущ
viber
яйца куриные яйца
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