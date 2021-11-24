Ясько заявляет о тяжелом состоянии, врачи – об улучшении: как себя чувствует Саакашвили

В Грузии государственный консилиум врачей заявил об улучшении состояния Саакашвили / УНИАН

Государственный консилиум врачей, который создали по инициативе Министерства юстиции Грузии, заявил об улучшении состояния экс-президента страны Михеила Саакашвили. Рассказывают, что накануне он уже делал попытку самостоятельно пройтись по коридору и смог походить в течение пяти минут.

Далее политику постепенно будут добавлять физические нагрузки, рассказала в среду, 24 ноября, представительница консилиума врачей Элене Гиоргадзе, отмечает "Интерфакс-Украина". Ежедневно медики контролируют его состояние с помощью различных исследований, сегодня ему делали кардиограмму и эхоскопию.

"Проверяем всё каждый день. Динамика положительная, все лабораторные показатели постепенно упорядочиваются... Все идет по плану, постепенно улучшается. Сколько понадобится времени на восстановление после голодовки – не знаю", – отметила Гиоргадзе после посещения политика в больнице.

Об улучшении состояния политика говорил также врач и член консилиума Сандро Цискаридзе. Он отметил, что заметна положительная тенденция, однако еще есть определенные неврологические нарушения, пишет издание "Грузия Online".

В то же время нардеп от "Слуги народа" и любимая политика Елизавета Ясько сегодня рассказала, что Саакашвили до сих пор находится в тяжелом состоянии, сообщает "Украина 24". По ее словам, пока нет никаких улучшений, и с момента его перевода в военный госпиталь он даже еще больше потерял вес. Саакашвили чувствует себя очень слабым, и у него проявляется посттравматический синдром.

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"Его организм настолько истощен, и такое психологическое давление на него оказывалось, что, к сожалению, это (реабилитация, – ред.) на месяцы. Можно поговорить с различными политическими заключенными, которые проходили что-то подобное – к сожалению, реабилитация очень сложная", – подчеркнула Ясько.

Она добавила, что лучшим вариантом для Саакашвили было бы лечение в другой стране, а той помощи, которую оказывают в Грузии, недостаточно.

"Очень трудно быть в тюрьме и выздоравливать. Он находится физически в госпитале, но созданы все условия для того, чтобы он себя чувствовал как в тюрьме", – отметила нардеп.

Задержание и голодовка Михеила Саакашвили в Грузии

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали. Политику выдвигают обвинения по ряду уголовных дел, среди которых – превышение служебных полномочий, растрата бюджетных средств и т. п.

Некоторое время он находился в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья 8 ноября экспрезидента Грузии перевели в тюремную больницу в Тбилиси, не предупредив об этом родственников и адвокатов. Саакашвили прекратил голодовку только после того, как 20 ноября его перевели в военный госпиталь в городе Гори.

Накануне перевода в госпиталь политик потерял сознание и попал в реанимацию.

Раньше врач Саакашвили сделал ужасный прогноз о его состоянии. Он заговорил о смерти и подчеркнул, что действовать нужно оперативно.

Как реагирует Украина на ситуацию с Михеилом Саакашвили

Когда состояние здоровья политика ухудшилось, МИД Украины призвал грузинские власти перевезти его в гражданскую больницу, которая бы имела все необходимые возможности для оказания экстренной помощи.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Саакашвили "нужны украинские врачи". Глава государства заявил премьер-министру Грузии Иракли Гарибашвили о недопустимости применения к политику непропорциональных мер принуждения.