Ярош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ

Дмитрий Ярош отреагировал на сегодняшнее назначачение / УНИАН

Бывший лидер Правого вектора, а также глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отметил, что приказ о его назначении советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был издан еще в октябре.

По словам Яроша в эфире Донбасс. Реалии, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение по этой должности.

Политик отметил, что у него есть конкретные проекты, на которые у Залужного уже есть "определенные планы".

"Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но при том мне еще надо в курс дел войти. Но работы очень много, я убежден, что мы ее сделаем", – сказал он.

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Новоназначенный советник Главнокомандующего ВСУ подтвердил, что широкомасштабное вторжение России может произойти в любой момент, "добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, в разных схемах".

Ранее Главред сообщал о том, что командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер движения Правый сектор Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим!", - написал Ярош.

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