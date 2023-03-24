Яркий леопардовый маникюр на весну 2023: 5 безумно красивых вариантов на каждый день

Яркий, стильный, сдержанный, красивый и впечатляющий маникюр с леопардовым принтом внезапно стал безумно популярным этой весной. При этом цветовая гамма самая разнообразная и неожиданная, и это как раз то, что нужно в эту прекрасную теплую пору.
Сейчас, когда жизнь полна всевозможных испытаний, самое лучшее, что можно сделать – это разлить на своих ногтях яркие краски и украсить их экзотическим принтом. Вопреки всему и на радость себе! Если вам нужны эмоции, и вы готовы к повышенному вниманию со стороны окружающих, тогда модный леопардовый маникюр весна 2023 именно то, что вам нужно.
И совершенно не важно, какой формы и длины у вас ногти – весенний маникюр с леопардовым принтом в любом случае получится эффектным и завораживающим. Главное, подобрать удачный рисунок.
Кроме того, "пятнышки" леопарда ничуть не сделают ваш образ вульгарным или жестким. Наоборот, такой маникюр выглядит мягким и теплым.
Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр с леопардом в тренде этой весной, а в нашей фотогалерее вы найдете свежи образцы для вдохновения.
Итак, яркий леопардовый маникюр на весну 2023 – 5 впечатляющих вариантов на каждый день, от которых сложно оторвать взгляд:
1. Коричневый леопардовый маникюр
Цвета шоколада и кофе идеально сочетается с леопардовым принтом. Только не стоит перегружать ногти рисунком – хищный принт достаточно нарисовать на одном-двух ногтях. При желании можете слегка рассыпать на своих ногтях золотистые блестки - получится роскошный маникюр леопард.
2. Нюдовый маникюр с леопардовым принтом
Стильный леопардовый принт очень гармонично выглядит на ногтях бежевого цвета. Это универсальный вариант, который подойдет под любой образ. Такой маникюр станет находкой для тех, кто хочет быть в тренде, но пока не готов на смелые эксперименты с цветом.
3. Леопардовый френч квадрат
Если ваше сердце уже давно принадлежит французскому маникюру, то почему бы этой весной не выйти за рамки классики и сделать "улыбки" в леопардовом стиле? Получится очень эффектный френч маникюр 2023. При этом форма ногтей может быть не только квадратной!
4. Леопардовый маникюр розовый
Если душа требует ярких красок и романтики, то можете покрасить ногти лаком розового цвета, а потом украсить их леопардовым принтом. Да, этом неординарное и смелое решение, но результат вас поразит. Как и всех, кто увидит эту красоту!
5. Леопардовый маникюр с красным
Классический красный маникюр – это всегда вызов обществу. А если на одном или нескольких ноготках появятся леопардовые пятнышка, то получится настоящий взрыв! Такой безумно красивый маникюр сделает вас центром Вселенной и подарит массу впечатлений!
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