Яркий леопардовый маникюр на весну 2023: 5 безумно красивых вариантов на каждый день

Не имеет значения, какой формы и длины у вас ногти – весенний маникюр с леопардовым принтом в любом случае получится эффектным и завораживающим.

Яркий, стильный, сдержанный, красивый и впечатляющий маникюр с леопардовым принтом внезапно стал безумно популярным этой весной. При этом цветовая гамма самая разнообразная и неожиданная, и это как раз то, что нужно в эту прекрасную теплую пору.

видео дня

Сейчас, когда жизнь полна всевозможных испытаний, самое лучшее, что можно сделать – это разлить на своих ногтях яркие краски и украсить их экзотическим принтом. Вопреки всему и на радость себе! Если вам нужны эмоции, и вы готовы к повышенному вниманию со стороны окружающих, тогда модный леопардовый маникюр весна 2023 именно то, что вам нужно.

И совершенно не важно, какой формы и длины у вас ногти – весенний маникюр с леопардовым принтом в любом случае получится эффектным и завораживающим. Главное, подобрать удачный рисунок.

Кроме того, "пятнышки" леопарда ничуть не сделают ваш образ вульгарным или жестким. Наоборот, такой маникюр выглядит мягким и теплым.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр с леопардом в тренде этой весной, а в нашей фотогалерее вы найдете свежи образцы для вдохновения.

Итак, яркий леопардовый маникюр на весну 2023 – 5 впечатляющих вариантов на каждый день, от которых сложно оторвать взгляд:

1. Коричневый леопардовый маникюр

Цвета шоколада и кофе идеально сочетается с леопардовым принтом. Только не стоит перегружать ногти рисунком – хищный принт достаточно нарисовать на одном-двух ногтях. При желании можете слегка рассыпать на своих ногтях золотистые блестки - получится роскошный маникюр леопард.

Леопардовый маникюр весна 2023 / Instagram

2. Нюдовый маникюр с леопардовым принтом

Стильный леопардовый принт очень гармонично выглядит на ногтях бежевого цвета. Это универсальный вариант, который подойдет под любой образ. Такой маникюр станет находкой для тех, кто хочет быть в тренде, но пока не готов на смелые эксперименты с цветом.

Леопардовый маникюр весна 2023 / Instagram

3. Леопардовый френч квадрат

Если ваше сердце уже давно принадлежит французскому маникюру, то почему бы этой весной не выйти за рамки классики и сделать "улыбки" в леопардовом стиле? Получится очень эффектный френч маникюр 2023. При этом форма ногтей может быть не только квадратной!

Леопардовый маникюр весна 2023 / Instagram

4. Леопардовый маникюр розовый

Если душа требует ярких красок и романтики, то можете покрасить ногти лаком розового цвета, а потом украсить их леопардовым принтом. Да, этом неординарное и смелое решение, но результат вас поразит. Как и всех, кто увидит эту красоту!

Леопардовый маникюр весна 2023 / Instagram

5. Леопардовый маникюр с красным

Классический красный маникюр – это всегда вызов обществу. А если на одном или нескольких ноготках появятся леопардовые пятнышка, то получится настоящий взрыв! Такой безумно красивый маникюр сделает вас центром Вселенной и подарит массу впечатлений!

Леопардовый маникюр весна 2023 / Instagram

Вам может быть интересно: