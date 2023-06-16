Какие вещи делают стройнее фигуру: как сбросить пару килограмм с помощью одежды

Какой цвет стройнит черный или белый - часто бытует мнение, что все зависит от цвета, но стоит обращать внимание на крой.

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Как правильно сочетать принты в одежде / коллаж: Главред, фото: instagram / demetra_style

Какие узоры полнят, а какие наоборот подчеркивают вашу фигуру - Главред разобрался в тонкостях подбора одежды, чтобы визуально быть стройнее и выше. Не нужно иметь широкий ассортимент одежды, а просто уметь ее сочетать.

Какой принт в одежде струнит

Вертикальные полоски. Узкие полоски могут визуально изменить внешний вид человека. Одежда с элементами вертикальных полосок будет выглядеть стильно и интересно, а главное скроет недостатки фигуры.

Геометрические принты. Женщинам с пышными формами стоит обратить внимание на геометрическим узоры средних параметров. Такой принт может визуально вытянуть силуэт.

Клеточка. Если вы любите принт клеточки в одежде, то здесь также надо внимательно сочетать вещи. Если у вас объемные параметры фигуры, то нужно подбирать мелкую клеточку.

Гусиная лапка. Интересная расцветка - это легкий способ замаскировать лишние сантиметры и определенные недостатки тела. Впрочем, стоит обратить внимание, что брюки с таким принтом могут испортить форму ног - визуально укоротить их.

Можно ли платье в цветочек надевать женщинам с пышными формами

Хрупкий и свежий цветочный принт струнит только тогда, если выбрать правильную расцветку. Стоит выбирать платья темных цветов, чтобы скрыть излишние объемы фигуры. Также лучше выбирать цветочный принт, где цветы немалого размера. Если вы хотите купить цветочное платье, то стоит остановиться на цветах бледного цвета. Эксперты в сфере моды подчеркивают правильно сочетать цветочные принты. Можно выбрать блузу в цветочный рисунок и сочетать с однотонным низом.

Платье в горошек полнит или струнит

Многие женщины предпочитают принт в горошек, ведь этот образ смотрится нежно и элегантно. При выборе одежды в горошек нужно учитывать простые правила: крупинй горох будет визуально увеличивать вас, а более мелкий - струнит. Беспроигрышный вариант - это темный горошек в одежде. Если вы хотите обратить внимание на пикантную линию бедер, тогда стоит остановить свой выбор на брюках или юбке в крупный горох. Модники рекомендуют сочетать вещи в горошек с однотонными и простыми в своем дизайне аксессуарами.

Какой горошек полнит / фото: instagram / demetra_style

Смотрите видео о том, как визуально можно стать выше с помощью одежды:

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