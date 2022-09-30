Как понять, что мужчина вас использует: 6 реальных признаков, которые помогут это распознать

Как понять, что мужчина вас использует / ua.depositphotos.com

Часто в обществе бытует мнение о том, что только женщины могут пользоваться мужчинами. Они якобы вытаскивают из них деньги, требуют дорогие подарки, руководят ими и хотят, чтобы мужчины выполняли их прихоти. Конечно, такие женщины действительно существуют. Но не следует забывать о мужчинах, начинающие отношения с девушкой, которую на самом деле просто используют.

При этом необязательно женщина должна иметь много денег и содержать любимого. Использование может заключаться и в духовном плане, в энергии девушки, в ее сексуальности или просто заботе.

Психологи говорят, что в таких отношениях нет ничего здорового, ведь мужчина может "давить" на женщину, пытаясь занизить ее самооценку и удерживать возле себя благодаря ее мыслям о том, что она никому кроме него не будет нужна или во всех ссорах виновата она. В таком случае важно понять, что женщина не виновата и что проблема не кроется в ней, просто она встретила такого мужчину, который использует ее внутренний и финансовый ресурс.

Главред узнал, что именно указывает на то, что мужчина просто использует женщину.

Эгоист, думающий лишь о себе

Такие мужчины настоящие манипуляторы. Он будет говорить только о себе, своих проблемах, удачах или неудачах. При этом он будет забывать банально спросить о том, как дела у его возлюбленной. Женщина может чувствовать себя ненужной, а в момент, когда скажет ему об этом, может услышать в ответ, что она его не поддерживает. Он будет относиться к женщине так, словно ее проблемы касаются только ее, а его проблемы - обоих. Он будет плевать на ваши чувства и будет включать "оскорбленную жертву", которой не дали то, что он хотел.

Как понять, что мужчина вас использует / ua.depositphotos.com

"Посмотри на себя, ты никому не нужна"

Мужчины, пользующиеся женщинами, будут оскорблять представительниц слабого пола. Конечно они будут делать это не сразу. Сначала они подпускают "любимую" к себе, делают вид, будто открыли для нее душу и сердце и они единственная, кому это удалось сделать. А со временем, когда они понимают, что женщина влюбилась и простит второй половинке все, начинают жестко отдаляться. Они могут разрывать отношения, обвиняя во всем любимую, а потом приходить со сказками о том, какая она идеальная и как сильно он ее любит.

Конечно женщина будет рада такое услышать и простит ему, но впоследствии ситуация будет повторяться и все будет становиться хуже. Со временем мужчина может начать бросаться фразами: "если тебя что-то не устраивает, то иди и ищи себе нового". Но в этот момент женщина может быть уже на крючке и будет бояться от него уйти, потому что подумает, что без него она никто. Это может происходить раз за разом, пока кто-то наконец не решит разорвать отношения навсегда.

Кормит обещаниями, в которых не уверен

Мужчины, которые нашли в женщине собственную выгоду не смогут прямо сказать, что они хотят построить с ней семью. А даже если и скажут, то на деле поступков вы можете так и не увидеть. Такие мужчины могут найти миллиард причин, почему они не выполнили то или иное обещание, но они не назовут ни одного действительно весомого аргумента.

"Ты принадлежишь только мне"

На самом деле такие мужчины имеют заниженную самооценку, поэтому стараются задавить свою возлюбленную. Они боятся, что их истинную натуру смогут рассекретить. А кто может это сделать? Конечно ваши друзья и родные, которые будут видеть плохое отношение и понимать, что вы не заслуживаете такого. Он будет бояться, что с вас снимут розовые очки, поэтому постарается отстранить вас от других.

Конечно запрещать общаться с кем-то - крайняя стадия. Но он попытается отбить у вас желание фразами о том, что ваши родные или друзья плохие, они вас не ценят и так далее. Все может дойти до того, что он начнет сам их хейтить, а это будет ставить вас в неловкое положение, от которого вы захотите защитить своих близких и уменьшить время общения с ними.

Как понять, что мужчина вас использует / ua.depositphotos.com

Живет лишь собственной жизнью

Этот мужчина не будет обращать внимание на ваши потребности и ваши желания. Он будет делать только то, что интересно ему. Он может днями сидеть с друзьями или играть в компьютерные игры, прикрываясь фразой: "Я так отдыхаю от работы". А когда вы будете просить пойти с вами на прогулку, в кафе или просто за покупками, то услышите от него "я не хочу", "я устал", "почему я должен везде ходить с тобой", "ты что не можешь сама это сделать". У него не будет времени на вас и ваши просьбы, но побежит к друзьям после первого звонка, даже если он не очень хорошо себя чувствует.

Ситуация значительно хуже, если в таких отношениях еще есть малый ребенок, потому что тогда на женщину наваливается все: воспитание и забота о ребенке, домашние дела, приготовление пищи, хождение по магазинам и муж дома, который ее обесценивает.

Годами ищет работу

Ну и вишенкой на торте является финансовая составляющая. Такой мужчина может постоянно или достаточно часто находиться в поисках работы. Он будет недоволен условиями труда, коллективом, руководством, его будет раздражать все и он захочет чего-то нового. Раз за разом история может повторяться, а между ними могут добавляться еще и длительные "отдыхи". Такого мужчину может раздражать, когда вы будете просить его как-то ускорить процесс поиска, ведь будете видеть, что он даже не старается. При этом он будет жить за ваш счет и еще и злиться, если вы не будете хотеть давать деньги на какие-то его прихоти.

Важно! Психологи советуют не бояться выбирать себя и не бояться уходить из отношений, которые приносят вам боль, разочарование и оскорбляют вас. Чем дольше человек живет в условиях, которые вызывают его эмоциональное выгорание или являются достаточно нервными, тем сильнее его внутреннее состояние будет меняться. В таких отношениях женщина может превратиться в "ежа", который будет взрываться от малейшего повода. Все из-за того, что постоянное психологическое напряжение делает психику нестабильной.

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