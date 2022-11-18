Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно просто

Для изготовления такой свечи не понадобится воск или парафин, а процесс создания займет не более 5 минут.
Свечи - это то, без чего не может обойтись ни одно идеальное романтическое свидание. А в реалиях, в которых приходится жить украинцам, то свечами приходится пользоваться ежедневно из-за отключения света.
Сейчас в магазинах чаще всего остаются лишь дорогие свечи, а дешевые быстро сгорают. Но оказывается, свечу можно сделать дома и для этого не нужно даже парафина или воска. Вам понадобится лишь то, что и так есть у вас дома.
Что понадобится для того, чтобы сделать свечу
- емкость,
- материал для фитиля,
- каменная соль,
- растительное масло.
Как сделать свечу
Вам необходимо смешать соль и любое растительное масло 1 к 1. Для свечи подойдет даже отработанное масло.
Для фитиля можно использовать зубочистки. Их необходимо взять несколько и соединить между собой, например, скотчем, чтобы получить нужную высоту фитиля. Эти зубочистки необходимо плотно обмотать ватой.
Верхний конец зубочисток с ватой следует смочить маслом. Нижним концом зубочистки нужно вставить в "тело" свечи и она уже станет готовой к использованию.
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