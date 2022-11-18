Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно просто

Как сделать свечу дома без воска / ua.depositphotos.com

Свечи - это то, без чего не может обойтись ни одно идеальное романтическое свидание. А в реалиях, в которых приходится жить украинцам, то свечами приходится пользоваться ежедневно из-за отключения света.

Сейчас в магазинах чаще всего остаются лишь дорогие свечи, а дешевые быстро сгорают. Но оказывается, свечу можно сделать дома и для этого не нужно даже парафина или воска. Вам понадобится лишь то, что и так есть у вас дома.

Что понадобится для того, чтобы сделать свечу

емкость,

материал для фитиля,

каменная соль,

растительное масло.

Как сделать свечу

Вам необходимо смешать соль и любое растительное масло 1 к 1. Для свечи подойдет даже отработанное масло.

Для фитиля можно использовать зубочистки. Их необходимо взять несколько и соединить между собой, например, скотчем, чтобы получить нужную высоту фитиля. Эти зубочистки необходимо плотно обмотать ватой.

Верхний конец зубочисток с ватой следует смочить маслом. Нижним концом зубочистки нужно вставить в "тело" свечи и она уже станет готовой к использованию.

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