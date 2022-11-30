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Как заставить интерьер выглядеть дорого, не взяв вторую ипотеку: 10 хитростей, которые всех удивят

30 ноября 2022, 01:35

Главред собрал простые дизайнерские приемы, которые помогут сделать интерьер красивым и роскошным.

Интерьер
Как заставить интерьер выглядеть дорого / ua.depositphotos.com

Интерьер, который выглядит дорого, всегда повышает статус хозяев дома. Однако бывает так, что в ремонт дома вложили немаленькие средства, а его интерьер выглядит, мягко говоря, не респектабельно. Оказывается, для того, чтобы заставить интерьер выглядеть дорого, не нужно тратить огромные средства. Стоит лишь знать несколько секретов. Главред собрал для вас простые дизайнерские приемы, которые помогут сделать интерьер красивым и роскошным.

Выбирайте нейтральные цвета для интерьера

Замечали ли вы, что большинство дорогих и стильных интерьеров выполнены в нейтральных тонах? Поэтому стоит последовать этому примеру и также задуматься о смене цветовой гаммы. Начните с классики: выбирайте между белым, бежевым, серым или коричневым оттенками. Такие цвета задают великолепный фон для любой мебели. Кроме того, в такой интерьер можно добавить какие-то яркие детали, ведь на нейтральном фоне они будут смотреться более изысканно.

Позаботьтесь о хорошем освещении

Люстра, которая одиноко висит на потолке, сразу же показывает дешевизну интерьера. Именно поэтому имидж интерьера во многом зависит от правильно подобранного освещения. Постарайтесь равномерно осветлить дом с помощью бра, абажуров и различных подсветок. Хорошее освещение может стать акцентом, который привлекает внимание, а также помогает сделать дом более презентабельным.

Повесьте на стены большие зеркала

Создать роскошный интерьер, а также визуально расширить пространство помогут большие зеркала. Кроме того, эти волшебные предметы придадут вашему дому некой индивидуальности, а также прикроют все недостатки, которые есть в помещениях. Стоит заметить, что элегантным помещение делают не только зеркала, но и зеркальные поверхности. Поэтому можете поставить в гостиной стеклянный столик и интерьер заиграет совсем другими красками.

Элегантный интерьер с зеркалом
Элегантный интерьер с зеркалом / ua.depositphotos.com

Спрячьте все ненужные вещи

Позаботьтесь о том, чтобы пылесос, а также все пульты и ключи лежали как можно дальше от человеческих глаз. Если у этих предметов нет постоянного места хранения, то они будут загромождать собой дом. В связи с этим общая обстановка будет испорчена и максимально удешевленная.

Замените диванные подушки

Разложенные на мягкой мебели декоративные подушки придают комнате определенный шарм, но если они подобраны неправильно, то могут делать общий интерьер довольно простым и широкодоступным. Весь секрет заключается в том, что подушки должны быть изготовлены из качественного материала, а также иметь большой размер. Также следите за тем, чтобы подушки были мягкими и удобными, а также подходили к общему интерьеру комнаты. Кроме того, за подушками нужно регулярно ухаживать: чистить и удалять катышки с чехлов.

Опустите шторы до пола

Добавить элитного вида вашему дому поможет довольно простое решение: опустите шторы вплоть до пола. Такой шаг позволит создать визуальный эффект высоких потолков. Также нужно выбрать качественный материал для текстиля. Чтобы в доме было ощущение богатства и тепла, нужно отдать предпочтение шелковым тканям нейтральных цветов.

Как заставить интерьер выглядеть дорого, не взяв вторую ипотеку: 10 хитростей, которые всех удивят
Опущенные шторы делают интерьер более дорогостоящим / ua.depositphotos.com

Спрячьте телевизор

Большой черный телевизор, который висит на стене, портит общий вид комнаты. Если вы не можете его спрятать за картиной или полками, то украсьте стену, на которой он висит, разнообразными маленькими картинками или постерами. Таким образом стена превратится в небольшую галерею и телевизор не будет выглядеть на ней таким чужеродным.

Дополните интерьер комнатными растениями

Комнатные растения могут прекрасно освежить интерьер, а также создать яркие акценты. Мы подобрали для вас топ-3 комнатные растения, которые прекрасно дополнят любой интерьер.

  • Сансевьерия. Высокорослые формы этого растения красиво смотрятся в интерьере как спальни, так и гостиной. Кроме того, это комнатное растение прекрасно очищает воздух, а также придает интерьеру более дорогой вид.
  • Флорариум. Эти мини-сады в стеклянных колбах являются довольно оригинальным вариантом для декора дома. Кроме того, флорариум дает возможность создать миниатюру тропического леса прямо дома.
  • Бонсай. Это небольшое растение в виде карликового дерева великолепного подходит для минималистичного дизайна дома. С помощью бонсая интерьер будет выглядеть очень изящным и дорогостоящим.
Бонсай прекрасно дополняет интерьер
Бонсай прекрасно дополняет интерьер / ua.depositphotos.com

Поддерживайте чистоту в доме

Самый дешевый способ заставить интерьер выглядеть дорого - поддерживать чистоту в доме. Согласитесь, что отпечатки пальцев на глянцевых поверхностях или толстый слой пыли на мебели сразу же портит и удешевляет даже самый дорогостоящий интерьер. Помните, что интерьер будет выглядеть дорого только тогда, когда все вещи будут лежать на своих местах, а дом не будет загроможден всевозможным хламом.

Наполните дом приятными ароматами

Сделайте так, чтобы ваш дом приятно благоухал - это еще один хороший способ повысить статус интерьера. Выберите свой аромат и наполните им аромадиффузор. Заметим, что для прихожей лучше всего подходят хвойные ароматы, для гостиной - цитрусовые, а также нотки ванили, розы или корицы. Для спальни лучшим вариантом будет ромашка, роза, кедр, бергамот или жасмин. Для кухни подойдет аромат мяты, мелиссы, базилика или майорана.

Как заставить интерьер выглядеть дорого, не взяв вторую ипотеку: 10 хитростей, которые всех удивят
Аромадиффузор поможет наполнить ваш дом приятными ароматами / ua.depositphotos.com

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