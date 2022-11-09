Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

Как заставить мужчину зарабатывать / Коллаж фото ua.depositphotos.com

В каждой семье может произойти ситуация, когда муж потерял работу или сам уволился, потому что устал или она ему надоела. Хорошо, если он не сидит годами в поиске желаемой вакансии, а сразу идет и ищет варианты подзаработки.

Но если мужчина только ищет отговорки и хочет лежать на диване, то это совсем не хорошо. Конечно, могут быть семьи, где женщина больше зарабатывает, а мужчина заботится о ребенке. И если в безработице представителя сильного пола плюсы видит только он, то вряд ли женщина будет долго терпеть такое. Рано или поздно она может начать заставлять его действовать.

В этой ситуации главное все сделать правильно и не настроить мужа против себя. Мы подобрали 4 действенные фразы, которые могут подтолкнуть любимого к труду.

"Присматривай за домом, пока я на работе"

Большинство мужчин не очень любят, когда их просят сделать какие-то домашние дела. Они лучше на работу пойдут, чем будут стирать вещи, мыть пол, готовить или вытирать пыль. Вы можете подать эту фразу так, словно вы совсем не против того, что он сейчас безработный, но при этом вы просите разделять обязанности. Таким образом, если вы работаете и зарабатываете деньги, а муж - нет, то вы имеете полное право на отдых после работы, а он станет "хозяйкой", пока не имеет постоянной работы. Он может согласиться на такое, но со временем поймет, что за эту на самом деле тяжелую работу никто не платит, то лучше пойдет и найдет нормальную.

"Нам придется очень экономить, но ты можешь отдохнуть от работы"

Безработный мужчина должен понять и почувствовать как это, когда денег мало и не хватает даже на самое необходимое. Он может захотеть что-то приобрести (новую одежду, абонемент в зал или просто чипсы), но в это время ему нужно объяснить, что сейчас такие расходы не ко времени, потому что надо экономить из-за нехватки денег. Со временем он начнет действовать, потому что поймет, что ему некомфортно жить бедно, поэтому надо зарабатывать.

"Не одалживай деньги, нам не могут отказать, но им самим они также нужны"

Часто мужчины, которые хотят что-то приобрести, но не имеют на это денег, начинают искать варианты, у кого же их одолжить. Конечно, просьба дать в долг не такая уж плохая, когда ситуация действительно сложная и человек понимает, что скоро сможет вернуть деньги. Но если сидеть дома без работы и просить деньги на собственные прихоти, то так далеко не уедешь. Мужчина должен понять, что средства, которые дают ему другие люди, в первую очередь нужны им самим. К тому же у него должна появиться мотивация и понимание, что он должен рассчитывать только на себя, а не на чужой кошелек.

"Только представь, как бы мы могли отдохнуть или приобрести машину, если бы ты работал"

Эта фраза и подобные ей должны заставить мужчину задуматься о том, что в его силах изменить ситуацию и достичь того, чего желает он и его семья. Главное, не говорить эти слова с упреком, акцент надо делать на мечтах. Замечательным будет, если в этих фразах вы будете вспоминать о мечтах или желаниях мужчины. Такая цель даст ему мотивацию в поисках новой работы.

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