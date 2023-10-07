Как венчание влияет на брак: что необходимо знать о таинстве

Можно ли расстаться, если было венчание - священник рассказал о важности таинства и его последствиях.

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Что дает венчанный брак-священник раскрыл детали / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Что дает венчанный брак для семейной пары - священник Августин рассказал о таинстве венчания. Отец рассказал о том, что венчание - это важная часть супружеской жизни. Таинство-это благословение мужа и жены на счастливую совместную жизнь.

На Youtube-канале отец Августин рассказал о венчании, развенчании и важности брака в жизни каждого человека. Он подчеркнул, когда мужчина и женщина вступают в брак перед Богом, то навсегда обещают друг другу любовь, верность и честность.

Что нельзя делать мужу и жене после венчания

Считается, что после венчания нельзя снимать обручальные кольца, ведь это символ того, что супруги связаны одной судьбой на всю жизнь. Плохой знак, если муж или жена снимает обручальное кольцо сразу после церемонии.

Невесте нужно быть внимательной и стараться не наступать на подол платья самой и гостям. Стоит быть осторожно, чтобы невеста не стала на ткань и тем более не упала. Это плохой знак.

В народе считают, что во время венчальной церемонии нельзя смотреть в глаза друг другу. Смотреть нужно лишь на священника или гостей. Из-за взглядов друг другу, считают, что могут возникнуть измены в семье.

Священники не рекомендуют новобрачным, которые только что обвенчались, устраивать большие вечеринки. При этом тихие и семейные посиделки и банкеты могут быть.

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Можно ли расстаться если было венчание

Церковь считает лишь единственное возможное основание для развода-священники называют это прелюбодеянием, которое любым способом оскверняет брак и нарушает связь супружеской верности.

Священники, в случае конфликтов между мужчиной и женщиной, стараются любым церковным способом сохранить брак и предотвращать развод. В то же время церковь не признает "развенчание", как такую процедуру.

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