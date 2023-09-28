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Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому

Юлия Куришко
28 сентября 2023, 02:10
Как отличить церковь Московского патриархата - Главред разобрался в важной религиозной теме для украинцев.
Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому
Как правильно ПЦУ или УПЦ / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

Как расшифровать ПЦУ и УПЦ и что стоит знать каждому украинцу. Стоит запомнить, что ПЦУ-это православная церковь Украины - христианская церковь, которая является главной и самой многочисленной православной юрисдикцией в Украине по количеству верующих.

УПЦ - это Украинская православная церковь Московского патриархата-религиозная организация в Украине, которая является частью Русской Православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Стоит знать, что УПЦ - это передатчик российской пропаганды в Украине.

Кто признает ПЦУ

Поместная Православную Церковь Украины создали на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Тогда ее предстоятелем избрали митрополита Епифания.

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В 2019 году Украина получила томос об автокефалии. ПЦУ признали четыре Поместные Православные церкви мира из 14 - Константинопольская, Александрийская, Кипрская и Элладская. Русская и Сербская - не признали ПЦУ, а остальные до сих пор не могут определиться с решением.

Следовательно, ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей в мире.

Сколько церквей перешло в ПЦУ

Известно, что с начала 2023 года, после полномасштабного вторжения страны-агрессора России, в ПЦУ перешли лишь 63 прихода, которые ранее принадлежали УПЦ Московского патриархата.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отмечает, что большинство общин, которые присоединились к ПЦУ, получили судебные иски со стороны Российской церкви.

Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому
УПЦ и ПЦУ разница / скриншот: Википедия

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