Как быстро почистить картошку от грязи: хитрости, которые облегчат вам жизнь

Как правильно чистить молодую картошку, чтобы быстро и легко - Главред собрал полезные советы .

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Как правильно почистить картошку / коллаж: Главред, фото : pixabay.com, ua.depositphotos.com

Нужно ли чистить молодую картошку, или возможно достаточно ее просто хорошо помыть? Приготовить молодой картофель легко и есть множество рецептов, но вот чистить его труднее. К тому же на руках могут остаться пятна, которые трудно вывести. Главред собрал полезные советы, как облегчить чистку картофеля.

Как правильно почистить картофель: быстрые способы

Интересный лайфхак с полиэтиленовым пакетом. В пакет нужно насыпать крупную соль и положить туда хорошо помытую картошку. Пакет завязать и хорошенько потереть, а затем еще раз промыть картофель под струей холодной воды. Кожуры на картофеле, как и не было. Самый распространенный способ очистить картофель - очистить его ножом. Стоит делать это в перчатках, чтобы от молодой картошки не испачкалась кожа рук. Чтобы легко и быстро почистить картофель, нужно сначала залить его кипятком, а затем резко пересыпать в ледяную воду. После такого кожица сама "слезет". Металлическая щетка или губка также помогут хорошо очистить картофель. Нужно просто потереть картофель металлической губкой или щеткой и все. Кстати, стоит также это делать в перчатках. Быстро очистить молодой картофель от кожуры можно с помощью металлической сетки. Нужно положить картофель в металлическую сетку для яиц и несколько минут быстро крутить ее под напором воды.

Чем можно отмыть руки от молодой картошки

Сода поможет убрать пятна от картофеля на руках. Нужно окунуть руки в теплую воду и посыпать грязные места содой. Затем осторожно надо потереть мягкой щеткой и смыть.

Сок помидора действенно убирает пятна с кожи. Чтобы вывести пятна с рук, стоит нанести на 10 минут сок помидора и тщательно вымыть руки водой. Обязательно увлажняйте руки кремом после такой процедуры.

Мало кто знает, но нашатырный спирт хорошо удаляет пятна не только с одежды, но и на коже. Нужно натереть грязные пятна нашатырным спиртом, позже хорошо смыть. Кстати, таким образом можно провести дезинфекцию рук.

Раствор "Белизны" пригодится при удалении пятен после молодой картошки. Все просто: растворите немного отбеливателя для белья в теплой воде и окуните руки в этот раствор. Через несколько минут смойте теплой водой. Будьте осторожны, если у вас на руках есть раны, лучше не использовать такой метод.

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