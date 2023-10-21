Как быстро поднять дрожжевое тесто в духовке: хозяйка раскрыла секрет

Как исправить тесто, если оно не поднимается – опытные хозяйки поделились своим опытом.

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Что делать, если тесто не поднимается / коллаж: Главред, скриншот: Youtube

Почему тесто плохо поднимается даже если все правильно приготовили. Причиной могут быть некачественные продукты, дрожжи или неправильно использованная сода или разрыхлитель. Следует подробнее ознакомиться, как правильно приготовить тесто, чтобы оно хорошо поднималось. Хозяйка в своем Youtube-канале поделилась, как поднять тесто, чтобы оно выглядело пышным.

Что сделать, чтобы тесто поднялось в духовке

Опытные хозяйки пользуются интересным и быстрым методом, чтобы тесто взошло быстрее. Известно, что в теплой духовке тесто поднимется быстрее. Стоит только выставить небольшую температуру в духовке – 50 – 60С. Затем можно отправлять приготовленное тесто в духовку и уже через 15 минут оно должно подняться.

Если вы рискуете ставить тесто в духовку, то можно просто приоткрыть ее дверцу и рядом у духовки разместить миску с тестом.

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Как поднять тесто в микроволновке

Интересный и быстрый способ поднятия теста в микроволновке. Для этого нужен стакан с водой и миска с накрытым тестом. Это вместе нужно поставить в микроволновку на 3-4 минуты.

После того как соответствующее время прошло, сразу не стоит доставать тесто. Дайте ему еще побыть внутри 2-3 минут. Однако затем включите микроволновую печь в режиме "размораживания" на пять минут. После выполненного действия оставьте тесто на 5 минут в выключенной печи.

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