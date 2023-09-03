Как приучить котенка к лотку, если он ходит в другое место: действенные советы

Как приучить котенка к лотку - Главред собрал полезные лайфхаки, как переучить котенка ходить в туалет.

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Как приучить котенка к лотку / коллаж: Главред, фото : pexels.com, скриншот:

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Главред собрал ценные советы, как приучить котенка к лотку впервые. Быстро переучить ходить котенка к лотку трудно. Взрослому коту легче привыкнуть к лотку, при условии, если раньше он уже им пользовался. Котенка научить ходить в специальный лоток займет больше времени и усилий.

Как понять, что котенок хочет в туалет

Котенок начинает царапать когтями пол, ковер и другие предметы быта, которые подходят ему для того, чтобы сходить в туалет.

Коты перед походом в туалет могут разнюхивать закоулки в доме. Они обнюхивают предметы, потому что ищут место, куда сходить в туалет.

Если кот топчется лапами на одном месте и мяукает, то это признак того, что он хочет в туалет.

Специалисты рекомендуют относить котов к лотку сразу после приема пищи. По большей части, кошки ходят в туалет через 10-15 минут после кормления.

Как приучить котенка к лотку за 1 день

Если вы взяли котенка к себе в дом, то перед тем как приучать котенка к лотку, нужно его накормить и дать время привыкнуть к новому дому. После того, как котенок поест, то можно познакомить его с лотком. Чтобы научить котенка пользоваться туалетным лотком, нужно его лапкой наскрести наполнитель, будто показать, как нужно делать. Если после этого котенок успешно сходил в туалет, то стоит похвалить его. Даже маленькие котята быстро все схватывают и учатся ходить на лоток.

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Какой наполнитель лучше всего подходит для котят

Очень важно выбрать экологичный наполнитель, чтобы он дольше был чистым и поглощал неприятные запахи. В лотке всегда должно быть достаточно наполнителя, чтобы кошки могли полностью убрать следы своего похода в туалет. Самый практичный наполнитель для лотка для котят - это опилки или силикагель.

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