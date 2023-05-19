Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

Как жарить печень, чтобы она была вкусная и полезная - что нужно делать, чтобы избежать ошибок в приготовлении.

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Что нужно сделать, чтобы печень была мягкой / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

Как сделать печень мягкой после жарки, чтобы она не потеряла свои полезные свойства? Для начала стоит отметить, что куриная печень богата железом, фолиевой кислотой и насыщена разнообразными витаминами. Поэтому во время приготовления блюд из печени, нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не растерять все полезные свойства блюда. Мы узнали все важные моменты при приготовлении печени и каких ошибок стоит избегать.

Как жарить печень куриную

Не стоит брать печень в замороженном виде, лучше, чтобы она была свежая и охлажденная. Также стоит пересмотреть печень и перед приготовлением обязательно почистить ее от прожилок и порезать средними кусками. Обратите внимание на цвет печени: если увидите печень зеленой окраски, тот кусочек ее обязательно нужно удалить, потому что печень будет иметь горьковатый привкус.

Важным моментом является то, если вы хотите жарить или тушить печень, можно не солить ее перед самим приготовлением. Можно добавить специи только в конце. Кстати, когда планируете готовить печень на сковороде, лучше выложить ее всю. Таким образом она будет не жариться, а насыщается в своем соке, а это придаст еще более насыщенный вкус вашему блюду.

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Как приготовить куриную печень, чтобы она не была горькой

Большинство людей, которые не любят блюда из печени, хоть раз сталкивались с тем, что печень горькая. Есть одна существенная проблема, почему может горчить печень: во время обработки блюда был задет желчный пузырь. Это происходит нечасто, но даже опытные хозяйки могут натолкнуться на такую проблему. Спасти ситуацию и улучшить вкус печени можно еще до ее приготовления. Есть два чудодейственных метода.

Сырую печень нужно залить молоком. Просто положите печень в миску и залейте молоком, чтобы полностью погрузить ее в жидкость. Оставить нужно минут на 10-30, все зависит от размера печени. Молоко спасет печень от горечи, а еще придаст блюду нежный и сочный вкус. Опытные хозяйки иногда гасят печень в молоко, что дает еще более нежный вкус и вкусный аромат.

Еще один отличный способ избавить печень от горечи - замочить в соленой воде. Печень нужно залить соленой водой и оставить на 15-20 минут, а затем можно жарить или, по желанию, тушить.

Что нужно сделать, чтобы печень была мягкой

Перед приготовлением блюда, нужно дать замороженной печени оттаять в холодильнике, или залить ее холодной водой. Микроволновкой и кипятком лучше не пользоваться, потому что в будущем блюдо может быть не по вкусу. Также не стоит оставлять печень надолго при комнатной температуре, потому что она может быстро испортиться.

Во время варки печени нужно следить и за временем, и за размером кусков. Чтобы печень быстрее сварилась, ее можно разрезать на небольшие куски - на две-три части. Когда печень сготовилась, она имеет вид светло-коричневого цвета. Будьте внимательны к блюду и не переварите печень, иначе она будет твердой. Варить печень нужно на маленьком огне, так она хорошо проварится и будет мягкой. Маленькие кусочки будут готовы через 10 минут, а большие - через 15 минут.

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